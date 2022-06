A hivatalos köszöntő után a Dorogi Richter Óvoda nagycsoportosainak fellépése mellett Abaházi Csaba műsorvezető, a Sing Sing együttes egykori frontembere és Garai Zoltán spontán énekeltek el közösen egy dalt. Az este folyamán Arányi Zsolt, a Richter Raktárüzemeltetési osztályának vezetője és A ZENEkar felelt a jó hangulatért. Megtudtuk tőle, hogy első alkalommal énekel a dorogi kollégái előtt, és azt is, hogy az együttessel korábban sikeresen szerepelt már egy Queen tehetségkutató versenyen. Az együttes frontembere, Arányi Zsolt, aki 2017-ben a Dunakanyar Hangja énekverseny döntőjébe is bejutott, a koncert slusszpoénjaként közös éneklésre invitálta Abaházi Csabát.

A rendezvény szervezői számtalan programmal kedveskedtek a résztvevőknek. Voltak ugrálóvárak, fajátékok, és bárki kipróbálhatta a miniteniszt, de a gólkapunál és a horgászbotos célba dobásnál is sokan szerencsét próbáltak. A téren bemutatott látványos kémiai kísérletek mellett a művelődési házban tekeversenyt is rendeztek, régi plakátokból és a gyár egykori tárgyi emlékeiből kiállítás is nyílt, sőt a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) elnökének, Lieber Tamásnak köszönhetően egy különleges vulkántúra élménybeszámolóját is meghallgathatták a rendezvényre látogatók.