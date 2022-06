Miközben a vár teraszán Hozák Attila köszöntötte a média képviselőit, a fesztivál szervezőit, valamint a város képviseletében Rigó Balázs alpolgármestert, odalent zsibongó gyerekcsapat vette birtokba a várudvart, mintegy ízelítőt adva abból, ami két hét múlva vár ránk az Öreg-tó környékén: felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Essősy András, a szervező egyesület elnöke felidézte, hogy a Covid-járvány miatt két évet kihagyni kényszerültek, de az idén ismét megrendezik a fesztivált, június 24-27. között. Kiemelte: felkészülten várják a jövő hétvégét az összművészeti rendezvénnyel, és bíznak benne, hogy minden korosztály megtalálja majd itt a kedvére való programot, és hogy újra találkozzanak barátok, ismerősök itt, békében, nyugalomban, egymásnak örülve.

Kovácsné Horváth Viktória, a Kuny Domokos Múzeum köznevelési és kommunikációs munkatársa az idei Múzeumok Éjszakája kapcsán beszélt az intézmény programjairól, valamint arról, hogy a fesztivál karszalagjával mind a vár, mind a Német Nemzetiségi Múzeum, mind a volt zsinagóga ingyenesen látogatható a jövő hétvégén.

Hozák Attila, Kovácsné Horváth Viktória, Pászti Zsolt, Essősy András, valamint Rigó Balázs a sajtótájékoztatón

Rigó Balázs kiemelte: a fesztivál nem pusztán egy koncertsorozat, hanem kulturális rendezvénysorozat, lassan három évtizede biztos pont a város és az idelátogatók életében. Mint fogalmazott, dicsérendőnek tartja, hogy a tataiaknak, a tatai közösségeknek, intézményeknek, kulturális szervezeteknek mindig van helye a Víz, Zene, Virágon.

A sajtótájékoztatón azt is megtudtuk, hogy az idén is lesz Szipi-sziget, ahol a kisebbeket ingyenes játéklánc várja, báb- és színielőadásokkal, gyerekkoncertekkel. A Neszmélyi Borút borudvarát az idén a vár árnyékában kell majd keresni.

Önálló színpadot kap a Peron Tehetségpont, képzőművészeti kiállítás lesz a törökkori átjáróban, de vidámpark, is várja majd a fesztiválozókat. Olyan fellépőkkel, mint Pixa, Pápai Joci, Horváth Tamás, a Bikini, Török Ádám, Majsai Gábor, a Benkó Dixieland Band, a pötörkések, Bárány Attila, Dj Dominique, Herczog Ricsi, a Hello Pisti, hogy csak néhányat említsünk a mintegy 150 programpont közül. Mint elhangzott, az Esterházy-kastély kedvezményes áron lesz látogatható a fesztivál karszalagjának felmutatásával.

Vár a múzeum is - A Kuny Domokos Múzeum számos programmal készül a Múzeumok Éjszakájára és a fesztiválra. 24-én a legújabb természettudományos kiállításuk a tatai őstenger világába kalazuolja el a vendégeket Szombaton és vasárnap tematikus programokkal várják majd a gyerkőcöket, de vezetett múltidéző séták is lesznek, és Fellner Jakab életét is megismerhetik az érdeklődők a neves építőmester előtt tisztelgő emlékév apropóján. A Német Nemzetiségi Múzeum sváb táncháznak, drámajátékoknak is helyet ad, a zsinagógában pedig a Talentum-iskola diákjainak tárlata nyílik majd meg.