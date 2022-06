A táborban római kori ételkóstolóval is készültek. Cseh Viktória, a menüsor összeállítója elmondta, sárgabarackos sertésragut kínáltak, amelyben van fokhagyma, vöröshagyma, póréhagyma, valamint különleges fűszerek, mint a menta, amelyet ritkán teszünk manapság húsos ételekbe. Emellett zeller, petrezselyem, kakukkfű és kömény is ízesítette az ételt. A húst mézes-boros öntetben kell megsütni, amelyet a kemencében készítették el. Amikor már majdnem készen van a hús, akkor kerül bele a sárgabarack. Köretként zelleres kölest kínáltak, de tejfölös, túrós, kapros öntettel készült árpagyöngyöt és lepényt is lehetett kóstolni. Megtudtuk azt is, ezt a menüt inkább a gazdagabb polgárok fogyasztották, a szegényebbek inkább kásákat ettek, húshoz ritkán, vagy egyáltalán nem jutottak. A légiós katonák is inkább olyan ételeket ettek, amelyeket egy bográcsban meg lehetett főzni.

Cseh Viktória arról is mesélt, a legtöbb római desszertbe bors is került. Hozzátette, a római ételek sokkal fűszeresebbek voltak, mint amelyhez a ma emberének gyomra hozzászokott, így ők egy picit kevésbé fűszerezik meg a fogásokat.

Törzsi táncokkal is készültek - Az eseményen a Prague Nights Band is színpadra lépett. Kovács Ágota Hanna és Szikszai József ismert slágerekkel és kellemes jazz dalokkal érkezett. A dallamok sok felnőttet csaltak a színpad előtti padokra, míg a gyerekek fáradhatatlanul játszottak tovább. A koncert után újabb műsorszám következett. A Zahra Tribe törzsi táncokkal nyűgözte le a közönséget, majd a Tűzorchideák tűztánca következett. A nap folyamán a székesfehérvári Szabad Színház előadását is láthatta a közönség, akik A hetvenkedő katona című történetet adták elő a római táborban.