Józsy Judit megbízott intézményvezető mutatta be a kiállítókat a megnyitó kezdetén. Grónyi Mária immár több mint harminc éve foglalkozik babagyűjtéssel, első babáját „mentette”, hiszen nagyon rossz körülmények között bukkant rá. Mindenféle baba érdekli, de annak örül különösen, ha olyanok kerülnek hozzá, amelyekkel valóban játszottak, nem csak dísztárgyként funkcionáltak.

Szereti, hogy minden babának más arca van, és általuk másokat is boldoggá lehet tenni. Gyűjteménye első darabja a Káposztásbaba, amely már 34 éves. Habár mindegyiket kedveli, vannak kedvencei, ilyen például a Nevelőnő és Erzsébet királynő. A kiállítást egy orosz babával is kiegészítette, amelynek különlegessége, hogy papírból készült.

Szepesi Tamásné Éva első gyűjteményi babája zenélni is tudott, és egy bábolnai hölgytől, Fekete Pálné Éva nénitől kapta húsz évvel ezelőtt. Minél viseltesebb egy baba, annál érdekesebb számára, mert abban leli örömét, hogy renoválhatja őket. Gyűjtői szenvedélye önmagától jött, a megmentéshez szükséges kézügyességet a nagymamájától örökölte. Nagy kedvence az a baba, amelyet a rokonai ajándékoztak neki, és a kereszt-dédmamájáé volt. Érdekessége, hogy papírmasé a feje, és lószőrrel van kitömve. Nem csupán gyűjt, minden baba történetét is igyekszik megtudni. Ő maga is alkot, egy évvel ezelőtt a keszthelyi babakészítő klub által szervezett tanfolyamon is részt vett. Itt Molnárné Riskó Erzsébet népi iparművész, babakészítőtől leshette el a fortélyokat. Továbbá járt Székesfehérváron a Fehérvári Kézművesek Egyesülete által szervezett Aszonyműhely foglalkozáson, ahol szintén babát készített.

Dr. Horváth Klára polgármester úgy vélte, a babák mindenkihez közel állnak, hiszen élete során mindenki játszott már babákkal, amelyek élményt, szeretetet adnak. Hozzátette, korábban még sosem volt babakiállítás a településen, így nagyon örült, amikor szóba került ennek a tárlatnak az ötlete. Arról is beszélt, a településen még biztosan vannak rejtett, értékes babák, és a következő alkalmakkor még többen csatlakoznak majd a kiállítókhoz.

Történetük - Janka Ferencné babakészítő, a megyei népművészeti egyesület tagja nyitotta meg a tárlatot, ahol a babázás történetéről is beszélt. Felidézte, volt olyan korszak is, amikor a gyerekek csak vasárnap délután játszhattak egy kicsit a babákkal, majd visszakerültek a vitrinbe. Arról is beszélt, a babakultusz német nyelvterületről gyűrűzött be hazánkba. Beszélt az úgynevezett vigasztaló babákról, amelyeket először kaptak a kicsik a kezükbe a régi paraszti világban, ezzel játszhattak, amíg az édesanyjuk dolgozott a kertben, vagy a földeken.