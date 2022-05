Megkegyelmeztek az égiek a május elsejei rendezvényeknek, annak ellenére, hogy többször is gyülekeztek az esőfelhők az égbolton. Délutánra a szervezők már minden kétséget kizártak: két év kihagyás után újra önfeledten ünnepelték a munka ünnepét. Többek között a tatabányaiak is. A rendezvény nemcsak a programok szünetelése miatt számított rendhagyónak, hanem az idén egyedülálló módon egybeesett Anyák napjával is.

Körbetáncolták a májusfát

A helyszínt illetően nem volt változás, a Tatabánya Pont az idén is ideális helyszínre, a Csónakázó-tó köré szervezték a programokat. A rendezvény egyik leglátványosabb pontja a hagyományos májusfa állítás volt. Szegvári Ildikó vezette néptánccsoport, a Forgórózsa, több tucatnyi aprósága táncolta körbe a színes szalagokkal díszített nyírt, a talpalávalót a Kincső Zenekar biztosította.