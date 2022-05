Jelképesen megnyitották az idei turisztikai szezont a régióban Dunakanyari Hajós Felvonulás résztvevői. A szobi kikötőben tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a szobi és váci járások országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, majd Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő mondott beszédet.

Elhangzott, a felvonulás célja, hogy összekovácsolják a hajós közösséget, illetve nagyobb figyelmet kapjon a Dunakanyar. Említette, hogy a magyar gazdaság idei első negyedéves GDP-je nyolcszázalékos növekedést mutatott, ezzel az unió élmezőnyében vagyunk. A növekedési ütem tartásához szükség van a magyar gazdaság egyik húzóágazatának, a belföldi turizmusnak az erősítésére. Úgy véli, hogy Esztergom, Szentendre, Vác és Visegrád már nemcsak Budapest turisztikai kínálatát egészítik ki, hanem önálló célpontként is megállják a helyüket és egyre többen keresik fel a településeket.

Erős Gábor: Magyarország egyik ékköve a Duna (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője kijelentette, hogy Magyarország egyik ékköve a Duna, majd hozzátette: arra kell törekednünk, hogy a fiatalok először is ne a külföldi látványosságokat, hanem a hazájukat ismerjék meg és fedezzék fel az itthoni gyönyörű helyszíneket, térségéket. Úgy gondolja, hogy a dunakanyari felvonulás erre tökéletes lehetőséget nyújt.

A meneten a Magyar Honvédség hatalmas aknamentesítő hajója mellett egészen kis járművek is részt vettek (Forrás: W. P. / 24 Óra)



Rétvári Bence elmondta, hogy a több mint száz járműből álló menethez csatlakozott többek között a Magyar Honvédség aknamentesítő hajója és a Luppa nevű vízügyi kitűzőhajó is. Rátért arra is, hogy a térség rendkívül sokat fejlődött az elmúlt egy évtizedben, és ma már rengeteg program várja a látogatókat. Végezetül megköszönte a szervezőknek, hogy idén is létrejöhetett a közösségépítő program.