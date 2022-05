Makszimné Pálfi Enikő elmondta: büszkék az intézmény szellemiségére, amely középpontjában az elfogadás és a tehetséggondozás áll. Az itt dolgozó pedagógusok nagy része évtizedek óta a tantestület tagja. Hozzátette: nagy változás előtt állnak, hiszen beadták a fenntartóváltási kérelmet. Szeretnék, ha szeptembertől a Bánidai Szovák Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába kerülnének.

Dévai Józsefné, Annus néni az ünnepség után elmondta: még most is jól emlékszik arra a pillanatra, amikor 1942-ben elsősként belépett az iskola kapuján. Később, amikor elvégezte a főiskolát első munkahelye is a Jókai lett. A legnehezebb számára az volt, hogy volt tanárait tegezze. Innen is ment nyugdíjba. Volt diákjaira és munkatársaira is nagy szeretettel gondol vissza.