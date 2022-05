„Fogjunk össze, szedjük össze” volt a mottója a közelmúltban a tarjáni Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület által meghirdetett szemétszedési akciónak. A programhoz csatlakoztak a Német Nemzetiségi Egyesület, a Tarjáni Ifjúsági Klub tagjai, majd később a helyi német nemzetiségi általános iskola diákjai is. A hétvégén az önkéntesek száma meghaladta a hatvanat. Kicsik és nagyok két területet is megszabadítottak a rengeteg szeméttől.

Megtisztult a Tarján-Tatabánya közötti terület Tarjántól a szerpentin aljáig, és teljes hosszában a Tarján-Héreg közötti szakasz. Az út szélén nagy mennyiségben találtak PET palackokat, egyéb italos dobozokat. A szemetelők néhol felhalmozták ezeket. Az önkéntesek balesetből hátra maradt járműalkatrészekre, zacskókra, fóliákra, szigetelő anyagokra is bukkantak az erdei utakon – adta hírül az egyesület közösségi oldalán.

Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai a webhelyen megköszönték az akcióban nyújtott segítségét, aktív közreműködését a résztvevőknek, együttműködőknek, akik között voltak a héregi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, a helyi önkormányzat, a Magyar Közút Zrt. Az erre haladó járművezetőkről is elismerően szóltak, akik türelemmel, körültekintően közlekedtek a veszélyes útszakaszokon, nem akadályozták az önkéntesek munkáját.

Nagyon örülünk, hogy sok gyerek is részt vett az akcióban, mivel a szemétgyűjtés célja volt az is, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása

– nyilatkozta Uttó Tamás, a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. A lelkes csapatot a jól végzett munka után Tarjánban vendégül látták. A legkisebbek nagy örömére, még fagylalttal is kedveskedtek nekik.