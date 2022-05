A Rotary magyarországi szervezetei a gyermeknap alkalmából Guinness-rekordot kíséreltek meg felállítani csütörtökön közösségi jégkrémevésből, amelyhez több mint 50 településen csatlakoztak. A megyeszékhelyen két szomszédos intézmény, az Óvárosi Általános Iskola és a Bárdos László Gimnázium vett részt az akcióban, összesen 600 fagylaltnak kélt lába a diákoknál.

A Bárdos udvarán 450 diák nyalta a jégkrémeket.

Forrás: Raffael Veronika / 24 Óra

Az általános iskola és a gimnázium udvarán már fél órával az esemény előtt türelmetlenül vártak a tanulók. A szervezet helyi segítői ekkor már egy fagylaltos kocsival hűtötték a finomságokat, hogy a rekordkísérlet pillanatában még ép nyalánkságokhoz jussanak a gyerekek. Aztán pár perccel egy óra előtt dobozokból osztották ki a tanároknak, majd a diákoknak a tölcséres vaníliás, csokoládés és epres fagyikat, valamint a szivárvány színeiben pompázó pálcikás jégkrémeket. Az akcióban a tejérzékenyekre is gondoltak: ők laktózmentes fagylaltot kaptak. A bárdosos és óvárosis diákok vezényszóra a magasba emelték a fagyos édességeket, és visszaszámolva az utolsó tíz másodpercet élvezettel fogyasztották pontban egy órakor azokat. A nyári melegben mindenkinek jól esett a hideg.

A szervezet tájékoztatott: az országban csaknem 24 ezer gyermek nyalta egy időben a jégkrémet a jótékonysági szervezet által, akik célul határozták meg azt is, hogy olyan gyerekek is ehessenek jégkrémet, akik egyébként a nehéz anyagi helyzetük miatt nem jutnának hozzá. A rekordkísérletről a Guinness-szel is végig folyt az egyeztetés: a szervezet képviselői videóhívásban jelentkeztek be az intézményekből, hogy hitelesíthessék a jelenlévő gyerekek számát, amit a Guinness-rekordok munkatársa jegyzőkönyvbe vett.

Szakál Péter a Rotary Club Tatabánya titkára az Óvárosi intézményben segédkezett. Elmondta: hamarosan kiderül, sikerült-e rekordot dönteni.

– Az intézmények pontos névsort adtak le előzetesen a gyerekekről, akik fagyit kaptak. Örömmel jelenthetem: az óvárosi iskolában mindenki elfogyasztotta a fagyiját, remélhetőleg az ország összes pontján sikerrel jártak és rekordot dönthetünk – tette hozzá.