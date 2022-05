A rendezvényen Szekér Zoltán, az egyesített városi sportintézmény vezetője köszöntötte a vendégeket, majd kifejtette, hogy a következő évtizedek a kihívásokról fognak szólni, melyekre a konferencián kívántak válaszokat kapni.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője az e-sport felemelkedésével kapcsolatban fejtette ki a gondolatait. Úgy véli, hogy amikor a mai világban azt hangsúlyozzuk, hogy mozogjanak többet a gyermekek, akkor fontos, hogy ne a virtuális térben, hanem a valós életben, a saját szervezetük és testük erejére támaszkodva sportoljanak. Bár tudja, hogy Dorog és Esztergom között mindig is volt egyfajta rivalizálás, ő arra törekszik, hogy a választókerület összes települése együttműködve dolgozzon a sikerekért.

Dr. Tittmann János polgármester előadásában kiemelte, hogy a győzelem, a vereség, az illeszkedés, az önmegtartás és önfeladás konfliktusközegében bőven találunk olyan pillanatokat, melyek frusztrációhoz, vagyis a megélt kudarcot kísérő zaklatott lelkiállapothoz vezethetnek. Az egykori NDK-ból ismert államilag szervezett dopping kapcsán megjegyezte: a túlzott elvárások, az el nem viselt vereség, az önkiteljesítés abszolút hibás koncepciója csúcsosodott ki a teljesítményfokozó szerek használatában.

Dr. Tittmann Tibor

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, országgyűlési képviselő a Honvédelmi Sportszövetséget mutatta be a résztvevőknek. A szervezet elnökeként arra törekszik, hogy a fiatalok megismerhessék önmagukat bizonyos katonai jellegű sporttevékenységek során. A szövetség egyik missziója pedig az, hogy erősítsék a szülőföldhöz való kötődést is.

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

A politikus sikeresnek nevezte a kadétprogramot is, melynek lényege, hogy a partner középiskolák egy-egy osztályai a Magyar Honvédséggel való együttműködés keretében katonai mentort kapnak. A diákok táborokban is részt vehetnek, sőt az alap katonai szocializációt is megtanulhatják.

Elhangzott, hogy már három helyszínen avattak fel honvédelmi sportközpontot az országban, de a cél az, hogy először minden megyében, majd lehetőség szerint járásonként is legyenek ilyen intézmények. Végezetül azt mondta: nincs tökéletes társadalom, de törekednünk kell arra, hogy a sportból minél több értéket átvigyünk a mindennapi életünkbe.

Felvidéki sikertörténet - A dorogi konferencián dr. András Krisztina, Budapesti Corvinus Egyetem szakfelelős-egyetemi docense, a Sportgazdaságtani Kutatóközpont vezetője a jövő sportközösségeit sportszakmai, társadalmi és gazdasági szempontból közelítette meg. Horváth Zoltán, a HC DAC Dunaszerdahely elnöke a felvidéki város sikeres kézilabdaklubját, dr. Németh Krisztián, az FC DAC 1904 Dunaszerdahely ifjúsági sportigazgatója pedig a helyi futballklub utánpótlásképzést mutatta be. A Szerb Birkózószövetség működését Bálint Zoltán elnök ismertette, míg a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítványról (KIMBA) Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke és Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó mesélt.