Hiába kezdődtek a versenyek, a térde továbbra is fájt, meg is kellett műteni porcleválás, meniszkuszsérülés miatt. Az orvos már akkor azt mondta, nem kellene olyan aktívan használnia a lábát. A műtét ugyanakkor jól sikerült, vissza tudott térni a sportba. 2021 szeptemberében Mexikóban versenyzett, amikor a megmérettetés közben elütötte egy autó. Ismét a jobb térde sérült.

Forrás: Szőnyi Ferenc - versenynapló / Facebook

– Az autóval való ütközést túlélte a lábam, de folyamatos napi fájdalmaim voltak, bedagadt a térdem. Voltam azóta már versenyen, Brazíliában is, de nem volt problémamentes. A múlt heti műtét során kiderült, az ízület elhasználódott, így az orvosok nem tanácsolják a további sportolást.

– Úgy tűnik, a futást mindenképpen abba kell hagynom, az élet megmutatja, biciklizni tudok-e még. Még nem tudni biztosan, mit csinálhatok, és mit nem, nem könnyű elengednem a versenyzést – mondta Szőnyi.

Az ultratriatlon-világbajnok sokáig úgy vélte, ez a sérülése elmúlik, majd megoldja, hiszen azt mondják, minden fejben dől el. A műtétet azonban egy kamerán keresztül ő is végignézhette, látta a térdfelületét, és azt, mi az, ami egészséges, mi az, ami nem.

– Remélem, a kerékpározás megmarad az életemben, hiszen ezzel kezdődött az egész sportpályafutásom, amelyet viszonylag későn kezdtem el. Sokat bicikliztem, majd jöttek az ultratávok, a futás és az úszás. Számomra nemcsak egy hétvégi program volt a versenyzés, hanem az életem része. Edzettem, versenyekre jártam. Nem egyszerű feldolgozni, hogy valószínűleg változtatnom kell ezen.

Szőnyi Ferencet pár hónappal ezelőtt Csernus Imre interjúvolta meg, aki úgy vélte, Szőnyinek inkább edzőként kéne szerepet vállalnia. A komáromi vas­embert is kérdeztük erről, aki szerényen válaszolt.

– Azt hiszem, nem vagyok elég fiatal ehhez, és elég ismeretem sincs. Magam is autodidakta módon tanultam, így értem el eredményeket, ez nem hiszem, hogy felhatalmaz arra, hogy fiataloknak sportot, élettant, mozgáskultúrát tanítsak – vélekedett, hozzátéve azt is, a megélhetésére is gondolnia kell, vállalkozóként szeretne továbbra is dolgozni.