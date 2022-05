Az ISEF International Science and Engineering világbajnokságra Szőnyi Balázst a Magyar Innovációs Szövetség nevezte, aki egy saját felfedezését mutathatta meg a neves fórumon. A TSZC Bánki Donát – Péch Antal Technikumba járó, mechatronikában jeleskedő fiatal számos élménnyel tért haza nemrégiben. És mint mondta, eredetileg nem is ebben a szakmában képzelte el magát:

Alapvetően más szakirányban kezdtem meg tanulmányaimat, de végül azért választottam inkább ezt a szakot, mert egy olyan szakmát szerettem volna amiben nem csak egy dolgot tudhatok tökéletesen, hanem egy bővebb átfogó tudást kaphatok.

A tatabányai intézményben szerzett ismereteivel felvértezve a komáromi származású Balázs forradalmi felfedezésre tett szert: projektje segítségével egy új számítási megoldással még pontosabban és gyorsabban tájékozódhatunk és készíthetünk virtuális térképeket – régebbi eszközökkel is.

– A projekt lényege egy olyan alap algoritmus elkészítése volt amely a többi 3D szkenner számítási megoldással ellentétben egy vektorokból álló rendszerben számol. A szoftver valamilyen eszközön való futtatáskor – legyen ez egy önvezető autó, telefon, tablet, vagy egyéb VR eszköz – csatlakozik a hálózathoz mely ezután az elkészített, egész földet lefedő koordináta rendszerben elhelyezi az eszközt. Az eddig született szkennelési eljárásokhoz képest a találmányomban az az újdonság, hogy a már említett eszköz lesz a koordináta kezdőpont és az elérhető szenzorokkal képez minél több pontot amik a vektor végpontok lesznek – részletezte.

– A vektoriális rendszernek köszönhetően nem szükséges a felvett vagy kiolvasott pontok helyzetének újraszámolása így az eddigi megoldásokhoz képest 1/10 rész számítási kapacitás igényt érhetünk el, ami sokkal egyszerűbb és gyorsabb feldolgozhatóságot eredményez. A koordináta rendszerben a hálózat az eszközök által feltöltött adatokat egy nagy, hajszál pontos térképpé rakja össze, melyet ezután különböző területeken használhatjuk fel. A rendszer a vakokat és gyengénlátókat segítő algoritmusoknál, a videojáték gyártásnál, vagy az önvezető járművek közlekedésében is alapul szolgálhat – fejtette ki a fiatal.

– A számítási megoldásaim továbbá lehetővé teszik, hogy egy idősebb például 2013-ban vagy korábban megjelent mobiltelefonnal is elérjük egy fogorvosi, vagy ipari 3D szkenner szkennelési felbontását és minőségét – tette hozzá.

Az innovatív felfedezés számos kaput nyitott

– Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy engem választottak. A repülőjegy megérkezéséig nem is hittem el igazából, hogy én mehetek egy ilyen presztízsű versenyre – idézte fel a tehetséges diák, aki azt is elmondta: nagy öröm, hogy a Magyar Innovációs Szövetség az ő ötletét tartotta érdemesnek a bemutatásra.

– Az amerikai út előtt is rengeteg lehetőséget nyílt meg előttem már csak annak a hírnek köszönhetően is, hogy én mehetek erre a versenyre. Amerikában aztán olyan új lehetőségekkel találkoztam, melyeknek köszönhetően még nagyobb szabadságot kaphatok, hogy azt csináljam amit igazán szeretek. A versenyen egy borzasztóan sokszínű rettentően nyitott és innovatív társaságba csöppentünk, életem egyik legnagyobb élményeként fogok rá visszaemlékezni. Rengeteg új életreszóló barátságot és kapcsolatot kötöttünk. Az út nagyon hosszúra nyúlt oda és visszafelé is, de nagyon profin és szerencsére jó hangulatban tudtuk magunk mögött – mesélte a fiatal.

Számos nemzetközi intézménybe kapott meghívást

– Végeredményként aránylag jó helyen végeztem projektemmel, amelyet a jövőben mostantól a Massachusetts Institute of Technology-val közösen, a Microsoft támogatásával fejleszthetek. Emellett meghívást kaptam tanulóként több ösztöndíjas egyetemi képzésre, így a Lappeenranta-Lahti University of Technology, a Norwegian University of Science and Technology karára, valamint kutatófejlesztőként is részt vehetek rengeteg fejlesztésben cégeknél és kutatóközpontokban – büszkélkedett a diák.

Szőnyi Balázs 63 ország 1750 versenyzőjével együtt 1410 projekttel együtt mutatta be pályázatát és pavilonját a nemzetközi zsűrinek a Georgia World Congress Center-ben. A verseny mellett különféle izgalmas előadásokon is részt vehettek a diákok, illetve az egyik estén a Georgia Aquariumba is látogatást tehettek. Balázs elmondta: nemcsak a verseny, a bejutásának híre is számos ajtót nyitott meg.