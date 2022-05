– Gyönyörű a látvány, nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. A városháza díszterme helyett már a felújított Jókai ligetben tudunk találkozni, hiszen az idő is kegyes volt hozzánk – üdvözölte dr. Molnár Attila polgármester a megjelent gyerekeket, szülőket, nagyszülőket.

A hivatal most 348 meghívót küldött ki, ebből 171-en jelezték, hogy el tudnak jönni az alkalomra. A polgármester hangsúlyozta, a számok azt mutatják, egyre több gyermek születik Komáromban. Arra is kitért, tavaly 161 kelengyepénz támogatási kérelem érkezett be hozzájuk a hivatalba. Hozzátette, ezek az események azért is fontosak, mert közösségi élményt nyújtanak, a gyerekek és szüleik is megismerik egymást.

Forrás: K. D. / 24 Óra

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, 2010–11 között családbarát ország építésébe fogtak, amelynek alapját sok intézkedés képezi. A szülőknek azt mondta, legyenek rá büszkék, hogy komáromiak, mert itt valóban jó gyermekes családként élni. Úgy vélte, a testület több intézkedése azt bizonyítja, hogy a jövőnek építik a várost, sorra újulnak meg az óvodai és bölcsődei játszóterek, kifejezetten prioritásként kezelik az intézmények fejlesztését.

Gyerekzsivaj - Az egyes körzetek önkormányzati képviselői is szóltak a családokhoz. Hajnal Dóra arról beszélt, a sok gyerek biztosítja a település jövőjét, a nevelésükhöz pedig kiváló intézményhálózat áll rendelkezésre. Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester a Kincset ér! prevenciós program fontosságáról, valamint a közösségi terek fejlesztésről beszélt. Czita János alpolgármester hangoztatta, ekkora gyerekzsivajjal még sosem telt meg a Jókai liget, pedig a közeli játszóteret is sok család használja.

A gyerekek és szüleik kis ajándékcsomagot vehettek át az önkormányzati képviselőktől, Czunyiné dr. Bertalan Judittól és dr. Molnár Attilától, az anyukák pedig egy-egy szál rózsát kaptak. Ezt követően pedig a kicsik Kerekítő foglalkozáson vehettek részt, amelyet Vigh-Boda Marcsi tartott.