A csütörtöki közgyűlésen nem vett részt John Katalin (Fidesz-KDNP) képviselő, de leginkább az tűnt fel sokaknak, hogy hiányzott Szücsné Posztovics Ilona mellől Verhóczki Zita jegyző is, akit Holicska Judit aljegyző helyettesített. Mint kiderült: a közgyűlés tagjai által többször kritizált, ugyanakkor munkája elismeréseként több alkalommal jelentős jutalmakat kapó jegyző nem is ül már vissza a pulpitusra, mert távozik a hivatal éléről.

Bár a város hivatalos honlapján még Verhóczki Zita szerepel jegyzőként, a közgyűlésen elhangzottak alapján biztosra vehető a távozása. Úgy tudjuk, közös megegyezéssel bontotta fel munkaviszonyát a polgármester. Rajta kívül egyébként meg nem erősített információk szerint Szücsné Posztovics Ilona több más munkatársa is távozik, illetve felmondási idejét tölti. Arról, hogy miért távozott a megyeszékhely jegyzője, írásban kértünk választ a városházától, s amint megérkezik az indoklás, közöljük az olvasókkal.

Ami a csütörtöki ülés első felét illeti, a képviselők mintegy fél órányi vitát követően fogadták el a napirendi pontjait. Elsőként a tatabányai rendőrkapitányság éves beszámolóját hallgatták meg, majd több kérdés megválaszolása után fogadták el azt. Mint a beszámolóból kiderült, Tatabánya területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2020. évhez képest minimálisan, valamivel több, mint három százalékkal nőtt. Ezen belül a kiskorúak veszélyeztetése bűncselekmény 7,4 százalékkal, a lakásbetörések száma a duplájára, a kábítószerrel történő visszaélések száma pedig másfélszeresre nőtt. A testi sértések, lopás, gépjármű-feltörések száma ugyanakkor csökkent, ahogyan a rongálások, valamint a súlyos sérülésekkel járó közlekedési balesetek száma is.

Balogh már nem sporttanácsnok - Pataki Zoltánné (Fidesz-KDNP) sürgősségi előterjesztésében arra tett javaslatot, hogy az önkormányzati feladatok racionalizálása érdekében a gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogkörök a jövőben a Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottságtól a Pénzügyi Bizottsághoz kerüljenek. Javasolta továbbá, hogy szüntessék meg a sport, valamint a környezet- és klímavédelemért felelős tanácsnoki feladatköröket, mivel azok szinte teljesen fedik már működő bizottságok feladatait. Utóbbi a megmaradt, a polgármestert támogató Összefogás Tatabányáért Frakció két tagját, Balogh Ferencet és Renczes Dávidot érintette, a képviselők elsősorban előbbi munkáját kritizálták. A közgyűlés végül a bizottsági feladatkörök változása mellett jóváhagyta Balogh Ferenc sporttanácsnoki státuszának megszüntetését, Renczes Dávid azonban továbbra is tanácsnokként végezheti munkáját.

A közgyűlés ezt követően zárt üléssel folytatódott, majd a költségvetés különböző beruházások miatt szükségessé vált módosítását tárgyalták a képviselők. Többen is nehezményezték, hogy Szücsné Posztovics Ilona úgy terjesztett be módosító indítványt, hogy azt a szakbizottságok nem tárgyalták. Holicska Judit aljegyző jelezte, hogy a képviselők felvetése jogos, a bizottsági véleményezés nélkül a költségvetési rendelet nem módosítható, így Szücsné Posztovics Ilona visszavonta azt. A képviselők sok költségvetési tétellel kapcsolatban éltek kifogással, Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, hogy több, a költségvetésben megfogalmazott céllal egyetértenek, ugyanakkor számos esetben nincs, vagy hiányosak az információk. A közgyűlés hosszú vita, majd egy tárgyalási szünet után végül elfogadta a mintegy a 18,2 milliárd forint bevétellel számoló költségvetés módosítását. Az ülés további döntéseiről későbbi lapszámainkban számolunk be részletesen.