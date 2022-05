Sokak szívfájdalma, hogy a rendszerváltás környékén egyszerűen felszámolták a homokvasutat, és nem maradt meg turisztikai attrakcióként az utókornak. A felsővezetékes nyomvonal, a szerelvények és a hozzá kapcsolódó műtárgyak egy része eltűnt, de igazi kultusza van: baráti kör is alakult, nemrégiben kötet jelent meg róla.

Gyalogosan vagy kerékpárral

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) égisze alatt létrejött Bányászkör homokvasúttúrája révén számtalan kiránduló gyalogolt már ott, ahol a nyolcvanas évek végéig vonatok közlekedtek. Az elmúlt években további ötletek is felmerültek, hogyan lehetne még inkább behozni a köztudatba. Csütörtökön a csolnoki községházán tartottak egy lakossági fórumot arról, hogy egy pályázat keretében gyalogosan, vagy akár kerékpárral is bejárható erdei turistaútvonal létesülhet az egykori homokvasút nyomvonalán. Kolonics Péterné polgármester köszöntője után Bukovics László tervező ismertette a terveket.

20-25 kilométeres úthálózat jöhet létre

Megtudtuk, hogy a túra útvonala Dorogról, az Aranyhomoki dűlőtől indulna: a prezentáció során láthattuk, hogy egyes szakaszokat jobban, míg másokat kevésbé vett birtokba a természet, így változó, hogy hol mennyi munkával lehet járhatóvá tenni az egykori vasúti töltést. A bruttó 220 millió forintos projekt keretében Annavölgy, Bajót, Csolnok, Dorog, Sárisáp és Tokod települések érintésével mintegy 20-25 kilométeres úthálózat jöhetne létre.

Bukovics László ismertette: a túraútvonal jórészt az egykori nyomvonalon haladna, ugyanakkor vannak olyan szakaszok – például a csolnoki Pollushoff Panzió és a dorogi VI-os akna között –, ahol módosításokra van szükség. Mivel már nincs meg a régi vasúti híd, a domborzati viszonyok figyelembe vételével kijárt földutakon haladhatnának tovább a kirándulók.

A lakosok közül többen érdeklődtek arról, hogy biztonsági okokból van-e arra mód, hogy a benzinkút és a csolnoki nagykanyar közötti szakaszon az országút helyett a régi homokvasúti alagút érintésével lehessen túljutni. Az önkormányzat részéről válaszul elhangzott, hogy felveszik a kapcsolatot a létesítmény tulajdonosával és megvizsgálják ennek a lehetőségét.

Fellendülhet a helyi turizmus

Megtudtuk azt is, hogy a projektet a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület koordinálja, a cél az, hogy ismeretterjesztő jelleggel bemutassák az egykori nyomvonalat. A fórumon is felmerült, hogy azt is fel kellene tüntetni táblákkal vagy egyéb jelekkel, hogy hol milyen fontosabb létesítmény működött, illetve most mi van a közelben. A pályázat sokat lendíthet a helyi turizmuson, a megvalósításban az egyesület partnerként tekint a dorogi és környékbeli civil kerékpáros-szervezetekre. A projekt előkészítő fázisban van, a végleges terv a következő hónapokban születhet meg, a kivitelezés legkorábban 2-3 év múlva valósulhat meg.