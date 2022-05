Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2022-ben kilencedik alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát az óvodások és iskolások körében. A megyében élő gyerekektől olyan alkotásokat vártak, amelyeken az óvodások és az iskolások a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportosan elkészített egyéb kézműves alkotásokat vártak. Az iskolás kórúak három korcsoportban, hattól tíz éves, tizenegytől tizennégy éves, és tizenöttől tizennyolc éves korig pályázhattak, ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhettek be, de írhattak verset vagy mesét is. A régióban április végéig lehetett benyújtani a műveket, amelyeket Oroszlámos György, fotográfus, a Molaj Fotóstúdió Komárom vezetője, Dallos István fotóművész, a Tatabánya Alkotóművészeiért Alapítvány titkára, valamint Janky Róbert tűzoltó alezredes, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, amatőr fotós bíráltak. Az eseményen jelen volt az igazgatóság részéről Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes igazgató.

A megyéből 166 pályamű érkezett, háromszorosa a tavalyi pályázók számának. A legtöbb alkotást az iskolák közül a kesztölci Kincses József Általános Iskolából küldték be, onnan 37 mű érkezett. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szertárában négy kategóriában hirdettek eredményt hétfőn, ahol a megyei forduló helyezettjeit ajándékokkal és oklevéllel díjazták. A megyei díjátadón az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos döntőben is. Tavaly irodalmi alkotás lett a megyéből országos 2. helyezett a 15-18 év közötti korcsoportban. Az az intézmény ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, a június 15-én rendezett döntőn elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2022” címet, és egy valódi tűzoltó-bemutató részese is lesz ahol a gyerekek egy egész napra belekóstolhatnak a tűzoltók életébe.