Pár éve az egyik hajó vezetője hirtelen adott gázt, egy férfi pedig megbillent és beleesett a vízbe. Elég gyors tempóban úszott a társai után, jobban haladt előre, mint Erik, az angolna. Nagy tapsot kapott.

– jól emlékszem az egyik korábbi rendezvény legérdekesebb pillanatára. Merthogy az ember már megszokja és egyáltalán nem lepődik meg azon, hogy a fényfüzérekkel, dekorációkkal díszített vízi járművek szépen lassan lecsorognak a Kis-Dunán, de a váratlan pillanatokra mindenki felkapja a fejét.

Nézd már, mekkora hullámokat vert fel!

– mutattam a Szent István Strandfürdő kifolyójától Víziváros irányába, ugyanis a menet élére előre törő jet-skis ellopta a show-t a csónakok, kajakok elől. Most szerencséje volt, mert akadt elég víz a mederben, pár hónappal korábban itt-ott a meder alja is látszódott, így kevesebb esélyt láttam volna a mutatványra.

Lángcsóvákkal is „riogatták” az érdeklődőket (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Pár pillanattal később egy sárkány jelent meg bal kéz felől. Bár csend nem lett, nem riadt meg tőle senki, tekintélyt parancsoló módon hol jobbra, hol a másik irányba okádott tüzet. A lángcsóva újra és újra beragyogta a vízpartot, a gyermekek csodálkozva figyelték a spirituális lény minden mozdulatát.

A kreativitás nem ismer határokat – akár ez is lehetne a jelmondata annak a csapatnak, mely régi reklámújságokból barkácsolt hajójának vitorlát. Gépsonkáért 299, margarin akciósan 329 forintért: ezeket az árakat bárki elfogadná. Még jó, hogy van jó néhány áruház Esztergomban, így bőven tudtak ingyenes alapanyagot szerezni…

Szellemek!

– kiáltott fel egy kisgyermek, aki ijedten bújt édesanyjához. Nem tartott sokáig a riadalom, hisz megtudta, hogy a „csuklyás alakok” Pac-Mant, a sárga fejet üldözik, mely mohón fogyasztja az elébe kerülő fehér golyókat. A kicsi ettől kezdve már biztatta őt, hogy sikerüljön lehagynia a követőit.

Végighordozták a Kis-Dunán a ferde tornyot (Forrás: W. P. / 24 Óra)

Ahogy a fényfüzérek és lámpások, úgy a zene sem hiányozhatott a felvonulásról. Partihajók jöttek és mentek, sűrűn váltogatták egymást a stílusok és az előadók. Pár éve Snoop Dogg amerikai rapper és Dr. Dre közös dalára, a The Next Episode-ra tomboltak a fedélzeten, most Majka egyik száma, illetve a latinos beütésű Danza Kuduro dübörgött a hangszóróból.

A felvonulás bő fél óra elteltével ért véget, de ezt a menetet órákon át elnézegetné a tömeg. A lakosok csak reménykedhetnek benne, hogy a pandémia már nem szól ismét közbe és jövőre újra megrendezhetik a vízi mulatságot.