A város egyik legnagyobb civil szervezete 120 taggal büszkélkedhet, akik között van siket- és nagyothalló is. Ez adta az ötletet a szervezet iránymutatásához, az esélyegyenlőség támogatásához. Ezenkívül a közösségépítésben és az összefogásban látja dr. Deés Szilvia elnök a szerveződés összetartó erejét, és az idén is tervezi a „baráti” és ötletes programok létrehozását.

Egyebek mellett június 11-én, szombaton, megálmodták a Haraszthegyi pikniket, ahová a város valamennyi civil szervezetét és érdeklődőjét szívesen látják. Ebben a hónapban, 25-én rendezik a nagy sikerű Pajtafesztivált a szlovák tájházban, októberben pedig az Idősek kiválósága díjat adományozzák az arra érdemeseknek.

A közgyűlésen elfogadták a tavalyi beszámolókat és az idei költségvetés főbb számairól is beszámolt az elnök. Dr. Deés Szilvia elmondta, az önkormányzattól 265 ezer forint működési támogatást kapnak, amely jócskán elmaradt a tavalyi 700 ezertől. A Nemzeti Együttműködési Alaphoz is benyújtották a támogatást igénylő pályázatot, 150 ezer forintot biztosítottak nekik. Szó volt arról is, hogy az ipari parki cég, a Suez mem­brángyártó vállalat aszfaltversenyt rendez majd a városi pikniken.

Tervben van egyebek mellett a városból elszármazottak bemutatása. Az ötlet a precíziós lábbal balettező Katona Imre bemutatásával debütált márciusban. Az év elején pedig közművelődési kerekasztalt hoztak létre a barátok a bányászvárosban.

Szemétgyűjtés - Városi mozgalommá nőtte ki magát a szemétgyűjtési akció is. Többek között az ifjúsági önkormányzat és a sportegyesületek segítettek, több mint kétezren és nyolc helyszínen gyűjtötték a szemetet áprilisban. Például a Malom-tó környékén, a Nyíres-dűlőben, valamint a vasútállomáson. A helyi ingatlankezelő és környezetgazdálkodási vállalat képviselői is segítették a munkát.