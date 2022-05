Az ácsi KisPuding Streetfood város kategóriában nyert Törzshely játékunkon. Az éttermet egy barátságos, fiatal pár vezeti, Herczeg Babett és Szalai Péter. Mottójuk: tőlük senki nem távozhat éhesen. – A párom vendéglátós, volt pár üzlete, éttermet is vezetett – mondta Babett. – Én turizmus és vendéglátás szakon diplomáztam, így jött az ötlet, hogy közös vállalkozást indítsunk.

2018-ban nyitottak, jelenleg napi menüvel foglalkoznak, illetve hideg- és bőségtálakat is lehet náluk rendelni. Eleinte készültek náluk tépetthúsos-szendvicsek, barbecue-ételek, de később úgy döntöttek, a napi menünél maradnak. Fél éve egy konyhai kisegítő hölgy is segíti munkájukat. Vállalnak főzést esküvőkre, ballagásokra, különféle rendezvényekre. Az ételeket ki is szállítják, de helyben fogyasztani is lehet náluk, valamint elvitelre is csomagolnak hétfőtől szombatig.

Babett komáromi, Peti ácsi, de már mindketten Ácson élnek és dolgoznak, nevelik ötéves gyermeküket.

– A munka oroszlánrésze Petié, ő főz – mesélte Babett. – Kétféle levest, négy-ötféle másodikat. Én vagyok az adminisztrátor, a pultos és a marketinges.

A járványhelyzet őket is megviselte. Mivel a gyermekük nem járhatott óvodába, Babettnek otthon kellett maradnia, Peti egyedül vitte a boltot. Ekkor csak elvitelre lehetett ételt kérni, a forgalom pedig kevesebb, mint a fele volt a megszokottnak. Nehezen, de túlélték ezt az időszakot is, a kinti rész megnyitásának engedélyezése már nagy könnyebbség volt.

Kedvencek - Babettet és Petit arról is kérdeztük, melyek a vendégek kedvenc ételei. A magyaros, házias ételek a legnépszerűbbek, a székelykáposzta, a pacal, a marhapörkölt, a gulyások és a húsleves. Peti egyedi receptje alapján készült káposztasaláta nagy kedvenc. Van, hogy bemennek hozzájuk érdeklődni a helyiek, mikor lesz a kedvenc ételük, ilyenkor az adott fogást mindig felteszik a jövő heti menübe. Jelenleg a saját éttermük felépítésén dolgoznak, a mostani helyet bérlik. Az új étterem a családi házuk udvarán várja majd a vendégeket.

Petit egyébként nem mindig a szakács szakma vonzotta. Nevetve mesélte, ő asztalos szeretett volna lenni, de édesanyja nem engedte. A korábbi Bálint Cukrászdában, mai nevén a Piskóta Kávéházban kezdett dolgozni szakácsként kereszt­apjánál. Volt olyan időszak, amikor nem gyakorolta a szakmáját, aztán élete párjával újra belevágott a vendéglátásba.

A Törzshelyre egyébként Babett nevezett. Többször megosztották oldalukon a szavazási lehetőséget, Babett pedig mindig tudatta Petivel, hogy éppen hányadikak.

– Sorra haladtunk előre a versenyben – idézte fel. – Peti ekkor azt mondta nekem: csak az elsőket jegyzik. Ekkor elhatároztam, elsők leszünk. Szavaztak az ácsiak, ismerőseink, barátaink. Nagyon köszönjük azoknak, akik támogattak minket, igazi közösséggé formált minket ez a verseny.