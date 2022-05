Sikeres pályázatok eredményeit avatták: a felújított orvosi rendelő, a könyvtár és a volt tűzoltószertárból kialakított kerékpáros pihenőhely átadási ünnepségét tartották nemrégiben Bakonybánkon. Az épületek a megyei önkormányzat által koordinált TOP, a Magyar Falu Program és más állami források segítségével újultak meg – közölte Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzata.

Az ünneplőket Nagyné Farkas Marianna polgármester köszöntötte, majd az óvodások és iskolások műsora után Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondott beszédet, aki Popovics György, a megyei közgyűlés elnökének üdvözletét is tolmácsolta. Az ünnepségen jelen voltak a környék polgármesterei is, így Súr Község Önkormányzata nevében Sógorka Miklós polgármester is. Az ünnepélyes szalagátvágás az 1807-ben épült és teljes egészében megújult Bezerédy-kúria előtt történt, ahol a védőnői és gyermekorvosi rendelő, valamint könyvtár kapott helyet. Az épület három elnyert pályázatból és település 6,3 millió forintos önerejéből renoválódhatott.