A negyventagú delegációt Michl József polgármester fogadta már a bejáratnál. Aztán a díszteremben hivatalosan is köszöntötték a vendégeket, köztük a német város polgármesterét, Dirk Oestringert. Gerlingen egyben, úgynevezett „patronáló városa” a II. világháborút követően hazánkból kitelepített németeknek. Gerlingen és Tata között még a demokratikus átalakulást megelőzően, 1987-ben megszületett a testvérbarátság, az együttműködés, amely idén éppen 35 éves.

A német csoport tagjainak többségét jó ismerősként, barátként üdvözölték a vendéglátók, akik nevében Michl József vállalkozott egy rövid múltidézésre. Fotókkal „megerősített” tájékoztatójában a kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésen át a testvérvárosi megállapodás életben tartásáig követte nyomon a három és fél évtized történéseit.

Dirk Oestringer köszöntőjében egyebek között kiemelte, hogy milyen sokan fáradoztak és fáradoznak azon, hogy a testvérvárosi kapcsolat máig élettel teli legyen. Majd szólt arról is, Gerlingen a közé az öt német település közé tartozik, amelynek a leghamarabb lett ilyen jellegű kapcsolata. Ez az együttműködés híd a két nemzet között is, amelyet az egykor kitelepítettek és a Tatán élők tartanak azóta is „karban”.

Az üdvözléseket követően a német vendégek sétát tettek a teljesen megújult Kossuth téren, majd a program részeként ellátogattak a szintén újjá varázsolt Esterházy-kastélyba is.

Gerlingen - A németországi település Baden-Württemberg tartományban található. Lélekszámát tekintve majdnem annyian élnek Gerlingenben is, mint testvérvárosában, Tatán. A magyar barokk kisvároson kívül még két – egy brit és egy francia – testvértelepülése van. Ez a német település ad otthont a méltán világhírű elektronikai cégnek, a Boschnak. A város híres szülöttje többek között Johannes Rebmann, a Kilimandzsáró „felfedezője”.