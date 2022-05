Talán nem is lehetne méltóbb alkalmat találni az újranyitásra: gyereknappal egybekötött születésnapi rendezvényre várják az érdeklődőket és a köszönteni vágyókat. Pontosan tizenöt évvel ezelőtt avatták fel a komplexum épületét és azóta rendszeresen helyt ad a jobbnál jobb programoknak. Az elmúlt években sok fantasztikus rendezvényt is lebonyolított a ház, de kiváló helyszínt biztosított szirénás rendezvényeknek, állásbörzéknek és kiállítás is nyílt már a falak között.

Május 21-re visszatérve, a színpadi programok 16 órakor kezdődnek. Akkor az Alma zenekar koncertjére várják kicsit és nagyot, majd a FreeDanceHall tánccsoport fellépésével folytatódik a délutáni programsor. Később, 18 órakor Tóth Andi koncertezik, aki kiváló énekes és dalszerző is egyben. Bizonyította már, hogy mikrofonnal a kézben és táncszínpadon is megállja a helyét. Magyar, valamint külföldi sztárok bőrébe is bújt az egyik televíziós műsornak köszönhetően. Őt követi Vavra Bence, aki az ország legsokoldalúbb előadója címet viseli az idén. Bakai Lilla marketingmenedzser elmondta, remek kísérőprogramok is várhatóak. Többek között lesz kvízjáték, arcfestés, henna és látványos lufishow is.