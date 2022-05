– Gyerekkorom óta „vízen járó” ember vagyok, még édesapám szerettette meg velem a Dunát, akkoriban még úszóházunk is volt a folyón – idézte fel Dávid Balázs fiatalkori emlékeit, aki 1999-ben pályázott a megüresedett esztergomi gátőri pozícióra. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) végül őt választotta meg a Tatai Szakaszmérnökség 01.01.-es árvízvédelmi szakasz, Esztergomi gátőrjárásának új területgazdájának.

A hegesztő szakmunkás végzettséggel rendelkező Dávid Balázs 1999. május 3-tól teljesít szolgálatot a vízügynél és hamar részt vehetett árvízvédelmi munkálatokban.

– A Tiszán 1999-ben, 2000-ben és 2001-ben, míg a Dunán 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben és 2013-ban vonult le nagy árvíz, társaimmal együtt rengeteg tapasztalatot szereztünk, az embereket összehozta a baj és a védekezés. Nincs két egyforma árhullám, sosem szabad félvállról venni őket. Akkor is adódhatnak váratlan helyzetek, ha például Esztergomnál „csak” 500 centiméteres vízszintet mérünk, ami egyébként több mint három méterrel marad el a rekordtól – mondta.

Rendszeres terepbejárást végez

Dávid Balázs ismertette, hogy szervezeti beosztásuknak megfelelően a gátőrökre egy-egy adott gátőrjárást bíznak rá. Vannak területi felügyelők, akik bizonyos időközönként ellenőrzik és koordinálják a munkájukat.

– Én bizalmi állásnak hívom ezt a munkát, mert attól függetlenül, hogy mikor találkozom a közvetlen felettesemmel, a feladatokat ugyanúgy el kell végezni és el is végzem. Idővel, szépen, apránként megszerettem ezt a szakmát, melyre hivatásként tekintek. Sok mindenhez kell érteni egy kicsit, szeretni kell a természetet és ismerni kell a gátőrjárás minden méterét – jelentette ki.

Élmények Dávid Balázs elmondta, hogy három gyermeke van. A legidősebb lánya a 2000-es tiszai árvízkor, míg a középső gyermeke 2002-ben, a dunai árhullámkor született, így amíg a felesége a kórházban volt, ő addig a töltéseknél teljesített szolgálatot. Felidézte, hogy 2006-ban már éppen apadt a Duna vízszintje, amikor a védműtől 100 méterre a Lázár Vilmos és a Töltés utcák sarkán eltört egy ivóvízvezeték. Buzgárszerűen tört fel a víz, hatalmas pánik alakult ki, a lakók azt hitték, hogy elönti a várost a folyó. A gátőr kollégáival együtt a helyszínre sietett, majd bizonyos jelekből tudták, hogy csőtörés történt, így értesítették a szolgáltatót, melynek szakemberei elhárították a hibát. Egyik legszebb élménye a 2013-as dunai árhullámhoz kötődik: egy hétköznap a Tabán hídnál lévő zsáktöltő depóhelynél várakozott, amikor azt látta, hogy „lapátok” közelednek felé. Kiderült, hogy a középiskolások számára szünetet rendeltek el, a tanulók pedig mentek segíteni a gátra. Jó érzéssel töltötte el az az összefogás, amit akkor tapasztalt.

Szerencsésnek mondja magát, hiszen a lakóhelye egyben az otthona, ugyanis a gátőrház szolgálati lakásként is üzemel. Reggelente kinéz az ablakon és azt is látja, hogy éppen árad a Duna, zavaros vagy tiszta-e a víz. Hetente legalább egyszer gyalog bejárja a rá bízott területet, mert például csak így veheti észre, ha egy hódcsalád járatokat ásott a töltés oldalába.

Az esztergomi gátőr egy átlagos munkanapon eligazítja a közfoglalkoztatottakat, figyeli a rézsűt, az előteret és a véderdők állapotát is. Mivel a Duna medre az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében van, így alkalmanként azt is ellenőrzi, hogy az ártéren nem történt-e illegális fakivágás, stég­építés, illetve nem szabadult-e el egy hajózási jel.

– Feladatom továbbá az árvizes raktár készleteinek kezelése, a töltéshez tartozó zsilipek, műtárgyak, sorompók karbantartása, télen pedig a jégfigyelés. A vízminőséget is vizsgáljuk: 2005-ben a Kenyérmezői-patakon keresztül komoly szennyezés érte el a táti Duna-ágat, egy hónapon keresztül mentettük, amit menteni lehetett – mondta.

Huszonhárom év alatt tapasztalt olyat is, hogy egy lakó elkerítette vagy lépcsőt épített a töltésoldalban, illegális hulladéklerakásra bukkant. Már tudja azt is, hogy kutyasétáltatás közben az ebek olykor szagot fognak és elkezdik kikaparni a rézsűt, ami gyengítheti a partfalat.