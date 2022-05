Megújult a Szőnyi Zsebibaba Bölcsőde Játszóudvara. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a fejlesztés pont arra az időszakra készült el, amikor a jó idő is beköszöntött. Hozzátette, fontosak a nagy költségvetésű beruházások, de a mindennapi komfortérzetet segítő fejlesztések is legalább ilyen lényegesek. Hangsúlyozta, a város intézményei továbbra is fejlődnek, több óvoda is megújul a közeljövőben.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a bölcsődére nagy szükség van, hiszen sokan vállalnak gyermeket a városban. Baloghné Móricz Éva, az intézmény szakmai vezetője elmondta, a játszóudvar a közelmúltban megtörtént fűtés- és villamoshálózat korszerűsítése után újulhatott meg. A színes, vidám játékok pedig jó lehetőséget biztosítanak a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésére, mozgáskoordinációjuk fejlesztésére. Az esemény végén a bölcsődések adtak kis műsort, majd kipróbálták a megszépült játszóudvarukat.