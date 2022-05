Igyekszik mindenből tapasztalatot szerezni, például egyetemistaként megfordult Közép-Ázsiában, egy barátjával néhány éven át antik szőnyegkereskedelemmel is foglalkozott. Magángyűjtőknek, aukciókon is értékesítettek, termékeik édesanyjának egy ismerőse révén még Angliába is eljutottak. Emberközpontúságra, korrektségre törekszik. Családjának a gondolkodása mindig is a politika körül forgott. Keresztapja, dr. Jócsik Lajos a környezetvédelem egyik apostola volt Magyarországon, államtitkárként is dolgozott. Édesanyja testvére, dr. Nemes Tamás parlamenti képviselő volt.

Ő a rendszerváltás Magyarországának hőse, ő is tagja volt annak a 19 politikusnak, akik a Bős–nagymarosi vízlépcső ügyében nemmel mertek szavazni

– ismertette.

2020-ban a bányaügy miatt lemondott Pergel István korábbi polgármester, majd feloszlott a képviselő-testület is. Hunyadi Balázs akkor eldöntötte, hogy indul az időközi választáson és igyekszik az elvei mentén elősegíteni a település fejlődését, hogy a községben az emberek az eddigi értékek megtartása mellett még jobb közösséget alkossanak.

Egy nagy társadalmi, gazdasági, összességében értékrendi válságban vagyunk. A nehéz helyzeten mosollyal, korrektséggel, emberközpontúsággal már sokat lehet segíteni. Számomra a legfontosabb, hogy maradjon meg mindenki embernek: semmi mást nem kérek, csak bizalmat és együttműködést. Csak azt várom el másoktól, amit vissza is tudok adni. Az egész település polgármestere szeretnék lenni

– hangsúlyozta.

A középiskolai tanár egy nehéz helyzetben lévő önkormányzatot vett át. Szeretné, ha a bölcsődelétesítés terén előre lehetne lépni, ugyanis lenne igény a létesítményre, de ehhez fel kell mérni a pontos igényeket.

Mihamarabb meg kell alkotnunk az új területrendezési tervet. Szükség van gazdaságfejlesztési programra, mely tartalmazhatja a mezőgazdasági, ipari és szolgáltatási célokat is. Szeretném, ha Pilismarót turisztikai értelemben a Dunakanyar kapuja lenne

– fogalmazott.

Hunyadi Balázs fontosnak tartja, hogy megtalálja mindenkivel a közös hangot, illetve, hogy újra létrejöjjön egy pezsgő közösségi élet. Megbízható együttműködést szeretne kialakítani a felettes szervekkel, Hernádi Ádám választókerületi elnökkel és Erős Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével is. Végezetül leszögezte: szeretné, ha a lakosok továbbra is egyszerűen tanár úrnak és nem polgármesternek hívnák a faluban.

Válogatott labdarúgóhoz hasonlították − Hunyadi Balázs elmondta, hogy a sport mindig is fontos szerepet töltött be az életében. Serdülőként az esztergomi MIM Vasas csapatában, illetve a Gál Kálmán edző által alapított Városközpont Labdarúgó Klubban is játszott. A legnagyobb büszkeségének azt tekinti, hogy Gál Kálmán hozzá hasonlította Hajnal Tamás válogatott focistát. Elárulta, hogy bár édesapjáék a labdarúgás helyett a zenét preferálták inkább, ugyanakkor a későbbiekben is megmaradt a foci szeretete, még pécsi egyetemistaként is rendszeresen sportolt. Szintén örömmel emlékszik vissza azokra az évekre, amikor játszott az esztergomi városi kispályás bajnokságban is. Kiss-Rigó László jelenlegi szeged-csanádi püspök korábban az esztergomi Szent Anna-templom plébánosa volt és akkoriban működött a Vigilia nevű csapata, melynek Hunyadi Balázs is tagja volt.