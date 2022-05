A parton lustálkodás aktívabb programokkal is kiegészíthető, hiszen sok látványosságot rejt a sziget. Utazás előtt Youtube-videók segítségével alaposan felkészültünk Mallorcából. A repülőtérről való kijutást mindenki rettenetesen bonyolult folyamatnak tartotta, így felkészültünk a legrosszabbra. Bár a kijutás hosszadalmas volt, nem tévedtünk el, a buszt pedig csak azért késtük le, mert a hátunk mögül indult…

Bár a víz még hűvös volt, sokan bemerészkedtek a tengerbe (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Mallorcára leginkább a víz és a vizes sportok szerelmesei utaznak, de kiváló kirándulásokat is lehet tenni a szigeten, épített és természeti értékekben gazdag. Első nap például Porto Cristóban szálltunk meg, körülbelül másfél órát töltöttünk a buszon. Aki nem bérel autót, ne hagyja otthon a pulóverét, mert az összes buszt jégveremmé hűtik. Fizetni pedig kártyával érdemes, mert úgy a jegy olcsóbb, csak annyit kell tenni, hogy felszálláskor és leszálláskor is a megadott helyre érintjük a bankkártyát. A tömegközlekedésről még annyit: ha megtelnek az ülőhelyek, a busz már nem áll meg sehol, és több járatot sem indítanak, ha látják, nagy a forgalom. Ez jelentős időveszteséget okozhat, pláne, ha megadott időpontra megyünk.

A palmai katedrális rendkívül látványos építmény, elhelyezkedése is kiváló, hiszen a tenger mellett épült (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Porto Cristo közelében található a Cuevas del Drach, amit Sárkánybarlangnak fordíthatunk. Be kell valljam, iskolás koromban kevés unalmasabb dolgot tudtam elképzelni egy cseppkőbarlangnál, ezért kicsit szkeptikusan vágtam neki az útnak. Már a barlang bejáratánál tátva maradt a szánk párommal, hiszen közvetlenül a lejáratnál felcsillan a tenger kékje a sziklák mögül. Végül rá kellett döbbennem, hogy ez a cseppkőbarlang tényleg varázslatos, vagy az is lehet, hogy elértem abba a korba, amikor már értékelni tudom ezt a látványt. A barlangban megkapóan tiszta vizű tó is található, a túra végén pedig komolyzenészek játszanak csónakokban utazva a vízen. Ez a látványosság valakinek megindító lehet, én azért elgondolkoztam rajta, hányszor eshettek bele eddig a vízbe.

A Sárkánybarlang lenyűgöző cseppkövekkel várja a turistákat (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Másnap Palmába látogattunk el, ami Mallorca legnagyobb városa. A buszvégállomástól kellemes, negyedórás séta vezet a palmai katedrálishoz. A szűk kis utcákon megannyi bolt található, például a több országban is népszerű látványvarroda, ahol névre szólóan bármit lehet varratni. A varrógép mellett ráadásul ezúttal egy férfi ült, ami nekem szimpatikus volt, mert nem szeretem, amikor egyes foglalkozásokat nőiesnek, illetve férfiasnak állítanak be. A varrás pedig hazánkban pont ilyen: szinte csak nők űzik.

Sorra készülnek a szuvenírek a palmai látványvarrodában (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A katedrális előtt több templomba is benéztünk, amelyek szintén lenyűgözőek voltak, de a katedrális már csak a fekvése miatt is csodás, hiszen közvetlenül a tengerpart mellett helyezkedik el. Ezen a napon Alcúdiában szálltunk meg, ami kissé olyan, mint egy balatoni üdülőövezet, mert tele van német nyugdíjasokkal, csak jobb és talán olcsóbb is.

Sok pékségben kapható a sziget finomsága, az ensaimada (Forrás: K. D. / 24 Óra)

Ellátogattunk Sóllerbe is, ahová nosztalgiavonattal lehet eljutni Palmából. Az út egy ideig nem túl megkapó, de tíz perc után már hegyek között halad a szerelvény. Mindig vonzódtam a hegyek lábánál elterülő településekhez, Sóller is ilyen, kissé középkori hangulatú, mégis modern városka.

Nosztalgiavonattal is el lehet jutni Palmából Sóllerbe (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A tenger közel van, nosztalgiavillamossal 25 perc alatt le lehet jutni a partra, erre sajnos már nem maradt időnk. Megkóstoltuk viszont a hagyományos mallorcai péksüteményt, az ensaimadat, ami édes és sós változatban is kapható, mi az előbbit választottuk.

Mivel minden jónak vége szakad egyszer, nekünk is csomagolni kellett. Pedig Mallorca az a hely, ahol az ember el tudja képzelni, hogy akár örökre letelepedik egy stresszmentes élet reményében.