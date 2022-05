Felhőtlen időben, immár negyedik alkalommal rendezték a faluban az Etei Borünnepet az elmúlt hétvégén. Az Etei Borbarát Kör szervezésében tartott szabadtéri rendezvény vendégeit lovashintón szállították a falu pincesorához, hogy ott – a jelenleg még bimbózó szőlőtőke-ültetvények közötti festői kilátásban kóstolhassák a 15 nyitott pince nedűit.

Az ünnepre csaknem 250 borbarát érkezett, akik a bejárható által számos borfajtát és mustot is kóstolhattak. A központi sátorban marhapörkölt főtt, a pincéknél paprikás krumplit, őz-, és kakaspörköltet kínáltak. Az ünnepen Rácz­né Kis Ágnes vezetésével sütötték az ízes és kakaós palacsintát az asszonyok, melyhez többen is adakoztak a községben lekvárjukból.

A hagyománnyá vált eseményről a borbarát kör elnöke, Tatai Ferenc elmondta: a gazdák több visszajelzést is kaphattak a vendégektől.

– A kora délután kezdődő programon a köszöntő után bemutatkoztak a „Nyitott Pince” tulajdonosai, a résztvevők megismerhették a pincék múltját és kínálatait, gazdáit. Ezt követően került sor a kóstolásokra, a beléptetőpontnál mindenki kapott egy pinceelégedettségi kérdőívet. A három kérdésből álló felmérés alapján a borünnepen nyertest is hirdettünk – számolt be az elnök az eseményről, amelyen később aztán a Kenderkóc Népi Játszóház is megnyitotta kapuit, ahol népi ügyességi játékokkal, babakonyhával és kézműves-foglalkozással várták a kicsiket. A nap folyamán fellépett a Bellő Zenekar, Molnár Gábor és Molnár-Tálos Orsolya pedig táncházat tartottak. A rendezvényt pedig a Kormorán zenekarból Vadkerti Imre és Szűcs István duója zárta.