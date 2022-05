A városháza szakirodája folyamatosan dolgozik azon, hogy a felújított park tavát még sokáig élvezhessék az itt pihenők, sportolók, illetve egészséges élettere lehessen a növény-, és állatvilágnak - adta hírül közösségi oldalán a megyei jogú város. Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens számolt be arról, hogy tavaly derült fény arra, hogy a tó és a Galla patak között van egy gyűrűs, ásott kút. Jelenleg a feltárása zajlik, az abban lévő víz minőségi és mennyiségi ellenőrzése. Amennyiben alkalmas rá, akkor pedig a szükséges hatósági engedélyek és vizsgálatok után majd segíthet abban, hogy megfelelő mennyiségű víz juthasson a város egyik legkedveltebb közparkjának tavába.

A szakember kiemelte: az elmúlt években tapasztalhatták az itt élők a vízszint csökkenését. Ennek több oka is lehet, ám mindenek előtt a kevés csapadék, a klímaváltozás, amely miatt a tónak nincs természetes vízutánpótlása.

Jelenleg ugyanis két helyről pótolják a vizet: a Sárberki lakótelep felől a leszivárgó csapadékvízzel, valamint néhány éve az önkormányzat kialakított egy vízutánpótlást segítő kutat annak érdekében, hogy talajvízzel is tudják segíteni a vízszint emelkedését. Az erőfeszítések ellenére nyaranta, a nagyobb szárazságok időszakában még így is nagyobb az elpárolgás, s láthatóan csökken a víz szintje. Ezért van jelentősége a most fellelt gyűrűs kútnak a tó közelében – adta hírül közösségi oldalán a város önkormányzata.

Nemrégiben felújították - A közelmúltban felújított park a Galla patak és a vasút között terül el, amely az újjáépítésnek köszönhetően már több irányból is megközelíthető. Középpontja a Csónakázó tó, melynek nyugati oldalán sziget található Szunyogh László szobrász és Kovaliczky István csillagász alkotásával. A Napóra fő alakja a gyermek Istvánt karjaiban tartó az égieknek ajánló Géza fejedelem, Géza fejének árnyéka mutatja az idő múlását. A sétány mellett áll a Szent Borbála ivókút.