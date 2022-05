Dobos Marianne, a könyv írója is személyes tapasztalatairól, a pápai találkozásról, és csodás szemműtéte utáni gyógyulásáról is beszélt, majd dr. Homonnay Géza, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke mutatta be röviden a százéves szervezetet, amelynek 1970-ben 240 ezer tagja volt hazánkban.

Steindl Rezső filatelista, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Vas megyei elnöke a gyűjtemény létrejöttének körülményeit elevenítette fel. A kiállításon a Szent II. János Pál pápához köthető teljes anyag megtekinthető, amely 480 darab A/4-es lapon található. Húsz hatalmas keretben fértek el féltve őrzött kincsei.

Gyermekkora óta gyűjti a bélyegeket. Kezdetben mindenfélét, majd a hazai tematikájúakat kereste. Szent II. János Pál pápához köthetőeket 2005-től, a Szentatya halála után kezdte gyűjteni.

Attól függően, a pápa merre járt korábban a világban, kereste, kutatta a bélyegeket, borítékokat, majd boldoggá, később szentté avatása alkalmával kiadott érdekességeket. A gyűjtemény gyarapításában segíti egy lengyel tengerésztársa, akivel még nem találkozott, de gyakran szerzett be neki féltve őrzött kincseket. A Szentatya halálán és temetése napján készült napi bélyegző a gyűjteménye legkedvesebb darabja. Rómából vatikáni postával érkezett meg hozzá. A kiállítást május 30-ig tekinthetik meg az érdeklődők.