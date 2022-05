Köszönöm a boldog éveket!

– ilyen és ehhez hasonló jókívánságokkal üdvözölték a bokodi nyugdíjasok klubtársaikat a legutóbbi klubnapon. A hangulatos és élő zenés rendezvénynek a művelődési ház adott otthont, aminél nem is találhatnának alkalmasabb helyszínt az ünnepségekkel egybekötött ülésekhez.

Szépen megterített asztalok fogadták a meghívottakat, és kedves vendéglátásban volt része az eseményre érkezőknek. Ezen alkalmakkor megszokott a programegyeztetés és a tagok köszöntése. Megemlékeznek a társak évfordulójáról, ami most sem volt másként: több születésnapos és három házassági évfordulót ünneplő párt ünnepeltek.

Talán nem túlzás kiemelni az ünnepeltek közül Bagó Józsefnét, aki az egyik legidősebb klubtag, ráadásul éppen aznap ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Nem hagyható említés nélkül Nagy Lajos, Fahrner András, valamint Biró Péter és feleségeik, akik tiszteletére ugyancsak koccintottak a jelenlévők. A vidám pillanatokat közös tánc követte, és minikoncertek. Dallos Zoltán és Boldog Zsófi duetteket adott elő, majd közös táncra invitáltak. A hallgatóság alig tudott a lábainak parancsolni, és első szóra a parketten termett. A szépkorúak minden koreográfiát megtanultak, különösen a csárdás alaplépései jelentettek felejthetetlen élményeket.

A továbbiakban is a tánc kapta a főszerepet, természetesen az ünnepelteken kívül, amelyhez Here Gyula szolgáltatta a talpalávalót. Ez mind szerepelt a zenés anyák napi összejövetelen. Aki esetleg nem tudott részt venni a programokon, ne csüggedjen. Mert miként az a bokodi nyugdíjasoknál szokás, bőven lesz még ünneplésre okot adó alkalom az idén. Több is.

Jobbnál jobb kirándulásokat szerveznek - A nyugdíjasok alig várták, hogy a megszokott módon folytatódjanak a kirándulások. Mint korábban megírtuk, ha a szükség úgy hozta, a pandémia alatt maszkos sétákat szerveztek, és úgy járták a település festői tájait. Mostanra, hogy beköszöntött a jó idő és újra lehet szabadon tervezni az útvonalakat, nagyon aktívak lettek. Legutóbb például Vértesszentkereszten jártak, ahol az apátság romjaihoz látogattak és igénybe vették a tárlatvezetést. Mint megtudtuk, a túrát Valter Alajos egykori polgármester emlékére a nyugdíjasklub, a természetbarát egyesület és a Valter gyerekek szervezték Borbély István segédletével.