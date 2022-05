Ács

A Gárdonyi Géza Általános Iskola udvara ad teret az eseményeknek vasárnap 13 órától. Lesz lufihajtogatás, csillámtetoválás, lengőteke, tánc, érzékenyítőprogram, bakancsos játszópark, tűzoltóautó, akadálypálya, rendőrautó, motorsimogató, szabadulószoba, kézműveskedés, palacsinta-, zsíroskenyér- és szörpparti. 14 óra 20 perctől fellépnek a Napsugár Művészeti Iskola növendékei, majd az ovisok májfát döntenek. Ezt követi a rendőrkutyás bemutató, kerékpáros akadálypálya, dance-fitnesz, Zsebsün-koncert és habparti.

Bábolna

A város programjainak helyszíne a Szabadidőpark lesz szombaton 9 és 12 óra között. Kisvonatozásra is lesz lehetőség, a jármű 9-kor, 9.30-kor, 10-kor és 10.30-kor indul. A Virgonckodó Játszóparkban fajátékok, buborékjátszópark, mesepark és bé­bihinta lesz. Az íjászpályán is kipróbálhatják magukat a gyerekek. A Csónakház teraszán csillámtetkó és arcfestés készül majd. A Szivárvány Kölyökkuckó népi játékokkal, léggömbökkel érkezik, de homokképet is lehet készíteni, lesz ugrálóvár is. A gyerekek vattacukrot és popcornt is kóstolhatnak. 11 órától Szalóki Ági ad koncertet.

Esztergom

Öt helyszínen számtalan izgalmas program és koncert várja a gyerekeket. Szombaton a Szentgyörgy­mezői Olvasókörben 10 órától az Esztergom Táncegyüttes lép fel, ezt követően Gryllus Vilmos ad koncertet. Délután Gulyás Csilla hárfaművész interaktív gyerekfoglalkozással készül, majd a napot az Eszter-lánc mesezenekar koncertje zárja. Szombaton és vasárnap a Rubik Ernő Repülőtéren reptéri gyereknap és honvédelmi bemutató lesz, a Kresztergom Parkban pedig gyereknapi hétvégén vehetnek részt az oda látogatók. Vasárnap a Széchenyi téren arcfestés, lufihajtogatás, egész napos ugrálóvár várja a kicsiket. A Mozaik Múzeum Roadshow 4 esztergomi múzeum szervezésében várja a gyerekeket. 11 órától Kovácsovics Fruzsina, 15 órától pedig Fábián Éva lép fel. A Kapcsolatok házában pedig 10 órától a népmesék világába kalandozhatnak a gyerekek.

Kisbér

Vasárnap 13 órakor kezdődnek az események a Kiskastély és környékén, a Lovarda téren és a Batthyány-­kastély kertjében. 14 órától az Oroszlányi Kutyás Egyesület tart bemutatót, majd mesemusicaleket lehet látni Zámbó Brigittával és Szelle Szilárddal. Később mazsorettbemutató lesz, majd a Mesélő Bőrönd Társulat adja elő a Kőleves című mesét.

Komárom

Idén a Csillagerőd udvarán tartják a városi gyereknapot. Várható programok szombaton: rend­őr-, mentő-, tűzoltóautó-bemutató, amiket a gyerekek megnézhetnek, kipróbálhatnak. Lesz bűvész, bohóc, zoknicsata, kincskeresés, memóriajáték, csocsó, gépkarabély-összeszerelés, rengeteg fajáték, társasjátékok, állatsimogató, lovaglás, kutyás bemutató, lufihajtogatás, arcfestés, csillámtetkó. 11 órakor kerekítő foglalkozás lesz, 15 órakor pedig Szalóki Ági lép fel, 16 órakor gyerekdiszkó kezdődik.

A Határtalanul Bábos Találkozót is szombaton 10 órától a Csillagerődben szervezik. Fellép a komáromi Kemence Bábcsoport, a dunaszerdahelyi Gézengúzok Bábcsoport, a tokodi Pepita Bábcsoport és a Mesevarázs Bábszínház. A Rüdiger-tó is helyszíne lesz gyereknapi programnak. A Lurkó-kupa gyermekhorgászverseny szombaton 8 óra 30 perckor veszi kezdetét. Két korcsoportban lehet jelentkezni: általános iskolás alsósok és felsősök külön versengenek. Nevezni 7 és 8.30 között lehet. Horgászengedélyre nincs szükség, csak csalira és horgászfelszerelésre. A halakat nem szabad elvinni, mérlegelés után kíméletes módon vissza kell helyezni őket a tóba. A nyertesek tárgyjutalmat kapnak, valamennyi versenyző süteményt, üdítőt kap.

Nyergesújfalu

A Civilek Háza mellett vasárnap 10 órától több légvár, török tábor, Ringató, kézműves foglalkozások sora várja az érdeklődőket, 11 órakor kezdődik Peller Anna és Kocsis Dénes koncertje. A folytatásban szerkocsijukkal érkeznek a helyi önkéntes tűzoltók. Délután kinyit egy mesetáncház, ki lehet próbálni a csillámtetkókat, táncol a Total Dance Club, bábozik a Sára Labor.

Lábatlan

Szombaton 13 órakor a Gerenday-kertbe várják a gyerekeket. Programok: interaktív játékpark, buborékfoci, légvárak, lufihajtogató bohóc, arcfestés, kézműves foglalkozás, fafaragás és kézművesvásár. 15 órakor a Madách Színház művészei adják elő a Frakk, a macskák réme című mesemusicalt. 16 órától kerekítő foglalkozás lesz. A kicsiknek harapnivalóval és frissítővel is készülnek.

Oroszlány

Vasárnap 14 órakor kezdődik a városi gyereknap. Ügyességi játékok, ugrálóvárak, kézműves játszóház várja a kicsiket a Szent Borbála téren. 18 órakor kezdődik Horváth Sándor gyermekműsora, 19 órától pedig az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar koncertezik.

Sárisáp

Az iskola udvarán kezdődnek az események szombaton 13 órától. Lesz óriásbuborék-eregetés, kincsmosás, célba dobás, kerékpáros akadálypálya, óriási kifestő, trambulin, élő csocsó, mászófal, óriáscsúszda, családi fotósarok, kézműves foglalkozások, kosaras fa körhinta, fajátékok, babasarok, repülő sárkány. Fellép az Equinox Mazsorett Csoport, a Kristály Mazsorett Csoport, a Fighting Kempo csapata. Emellett lesz arcfestés, csillámtetoválás. Minden gyerek ásványvizet és szendvicset kap ajándékba.

Tata

Az Angolpark szabadtéri színpadán vasárnap 10 órakor kezdődnek a programok. Zumbázni lehet, majd a Kedvcsinálók Társulat adja elő gólyalábas bohócműsorát. Bemutatkozik a Primavera Tánccsoport, majd a Szomód Táncműhely. Később a Holló Együttes érkezik, 16 órakor pedig Gryllus Vilmos lép fel. 10 és 17 óra között szivacs­íjászkodni is lehet, lesz kézműves foglalkozás, korongozás, arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, buborékjátszóház.

Tatabánya

Vasárnap 10 órakor kezdődnek a Csónakázó-tónál a programok gyermekjógával. Később óriásbuborék, ugrálókötél és kutyás bemutató is lesz, majd a Nyáry Bábszínház előadása következik. Hőlégballonozásra is lesz lehetősége azoknak a szerencséseknek, akiket kisorsolnak. Ez a programelem csak megfelelő időjárás esetén valósul meg. 18 órakor a Rutkai Bori Banda lép fel. Folyamatos aktivitások a többi között: épített drótkötélpálya a Csónakázó-tó felett, mobil kalandpark, környezetvédelmi útvesztő. Szombaton a város művelődési házaiban készülnek különféle programokkal, részletek A Vértes Agorája honlapján.