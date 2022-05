A vásárlók azt tapasztalják, hogy egyre kevesebb az olcsó ingatlan: áprilisban 23 százalékot tett ki régiónkban a 25 millió forint alatti lakások aránya, szemben a tavaly áprilisi 44 százalékkal. A legnagyobb kínálattal rendelkező megyei települések közül egyébként Tatabányán, Esztergomban és Komáromban a közelmúltban 469–540 ezer forintnál jártak az átlagos négyzetméterárak.

Az egyik legnépszerűbb ingatlanközvetítő oldalon Komárom-Esztergom megyében az előző hónapban közel 2000 lakóingatlan várt eladásra, ebből 455-ön volt 25 millió forintnál alacsonyabb „árcímke”, tehát az olcsóbbnak mondható lakások részesedése 23 százalékot tett ki, míg tavaly ugyanekkor még a duplájára rúgott ez az arány. A megye legnagyobb kínálattal rendelkező városait nézve a 25 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanok részesedése a megyeszékhelyen 20 százalékos, Esztergomban és Komáromban egyaránt 9 százalékos, Tatán 4 százalékos, Oroszlányban 54 százalékos.

A 25 millió forint alatti lakóingatlanok mellett az elemzésből kiderül továbbá, hogy a szóban forgó városokban eladásra kínált valamennyi új és használt lakóingatlan átlagos négyzetméterára áprilisban 376–540 ezer forintnál járt – írják az ingatlan.com kutatásában.

Az irányadó összeg nagy, 74 havi kedvezmények nélküli átlagbérnek felel meg, mégis, az országos lakáspiacon az ennél alacsonyabb áron eladásra váró lakóingatlanok a jelenlegi környezetben viszonylag olcsónak számítanak. Az utóbbi tényező miatt pedig a kereslet is fokozódik, ami részben köszönhető az elmúlt években látott lakáspiaci drágulásnak. Emellett szerepet kapott benne az is, hogy az infláció múlt év közepe óta tartó emelkedése miatt a jegybank kamatemelési ciklusba kezdett. Így a lakáshitelkamatok is feljebb kúsztak, ami szintén az alacsonyabb áron elérhető ingatlanok felé terelte az érdeklődőket – derül ki az elemzésből.

A szakértők azt mondják: Tatabányán akár több millió forinttal is eltérhet a városközpont és néhány kevésbé kedvelt városrész lakásainak ára. Jelenleg az átlagos kétszobás lakás kerül körülbelül 25 millió forintba.

Panellakás, vagy felújítandó ház - Az ingatlanbazár.hu kínálatában megnéztük, mennyi és milyen állapotú lakóingatlant kínálnak az említett összeg alatt: a Tatabányán található 436 ingatlanból 23 házat és 74 lakást kínálnak az iránymutató áron, vagy az alatt, így elmondható, hogy a vizsgált árszabás az állomány negyedét teszi ki. Komáromban ez az arány a kínált lakások és házak tekintetében az összes eladó ingatlan tizede. A megyeszékhelyen ezen az áron, vagy olcsóbban átlagosan kétszobás, maximum két, plusz egy félszobás panellakásokat kínálnak, új építésűhöz ennyi pénzért csak a garzonlakásokkal megegyező méretben juthatnak hozzá a vásárlók. A szintén ennyiért kínált házakra pedig együttesen igaz: mindre ráfér a felújítás.