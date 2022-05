Az előadáson szó esett a szabadságharcról, és az első komáromi csatáról is. Előadásában Klapka György és Görgei Artúr életpályájának párhuzamaira ugyancsak kitért. Mindketten nemesi családból származtak, és mindkettejük családjának megromlott az anyagi helyzete, ezért választották a katonai pályát. A magyar királyi nemesi testőrségben szolgáltak, tehát a lehető legmagasabb szintű képzésben részesültek a Császári-Királyi Hadseregen belül, és bámulatosan gyors karriert futottak be 1848-ban. Görgei 31 évesen be is fejezte katonai pályafutását, míg Klapka 1867-ig komoly katonai és politikai szerepet játszott hazánkban, emigrációban is. A kiegyezés után találkoztak egymással újra. A történész elmondta, 1848–49-ben Budapest után a legfontosabb település Komárom volt. Tizenegy nagy csatát vívtak meg ugyanis összesen a szabadságharc során, ebből három Komáromban zajlott, kettőben pedig a magyarok bizonyultak sikeresebbnek.