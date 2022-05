Majdnem egy hónap van még a ballagásig, előtte azonban kreatív meglepetésben részesítette osztályfőnökét a Kodály Zoltán Általános Iskola 8.c osztálya: az 5P busz hátulján láthatta viszont magát és tanítványait Veréb Márta pedagógus. A plakát születését számos embert munkája, és alapos előkészület előzte meg. Veréb Márta jelenleg a Kodályban dolgozik, de hamarosan a Bárdos László Gimnázium tanári karát bővíti. A meglepetés napján éppen az utóbbi intézményben tartott órát, amikor értesítették: sürgős ügyet kell elintézni. A pedagógus lánya, Márti is beavatott volt, aki éppen végzős a Bárdosban és éppen az érettségi szünetét tölti. A tavaszi hétfő reggelen ketten együtt indultak sietve útnak, hogy a titokzatos ügy végére járjanak, amikor kiderült: az autó nem indul, busszal kell menniük. A tanítónő elmondta: ekkor az izgalom mellé vegyült egy kis dohogás is.

Nem értettem semmit, álltam ott és csak dúltam-fúltam. Ahogy sétáltunk Mártival a Szent Borbála úti buszmegállóhoz észrevettem egy nagymamát, akinek az unokája az osztályomba jár. Kedvesen köszöntünk egymásnak, de nem lépett oda hozzám, ahogy szokott. Csodálkoztam, hiszen ha összetalálkozunk megbeszéljük ki-hogy van épp. Ez után rögtön megláttam egy szülőt, aki a kocsijából elsuhanva integetett nekem. Ekkor már tényleg azt hittem, hogy mindenki ráér, csak én szaladok ezen a reggelen… Éppen telefonálni készültem, hogy autós segítséget kérjek az ügyintézéshez, amikor begurult a busz a megállóba. Lassan haladt és mintha telis-tele lett volna ismerős arccal. Észrevettem egy tanulót is az osztályomból, amire szintén csak az jutott eszembe, hogy vajon miért nincsen iskolában. Ilyen gondolatok voltak a fejemben, amikor elment előttünk a busz, és az arcképemet és az osztályomat láttam viszont a hátsó ablakon. A következő pillanatban már folytak a könnyeim

– emlékezett vissza Márta néni.

Az osztály

Forrás: Raffael Veronika / 24 Óra

A helyi járat hátsó ablakán a „Csodálatos Márta néni köszönünk mindent” felirat díszelgett, alatta a „nyóccé” minden diákjának csoportképe virított. A meglepetés pillanatát követően az osztály tagjai, a gyerekek szülei szálltak le, az alkalmi utasok között volt még Márta édesanyja és édesapja is. A csapat virágcsokorral köszöntötte a pedagógust, majd egyként köszönték meg az elmúlt négy év munkáját. A neves hétfői napot megelőzően egy fotózáson vettek részt, dekoratőr segítségét kérték, hogy a tömegközlekedési eszközön minél jobban mutasson a képük. A folyamatban a T-Busz, a két intézmény vezetője, a nyolcadikosok és szüleik, az őket elengedő pedagógusok vettek részt. Az agyafúrt diákok ugyanis – hogy nehogy idő előtt kitudódjon a tervük – arra is gondoltak, hogy aznap hajnalban ragasszák fel a képet az ablakra. Így lehetett teljes a meglepődés. A busz hátuljáról egy hónapig mosolyog majd Márti néni és a kodályos végzős osztály. A 45 éves tanítónő fiatalon, Ácson kezdte el pedagógiai munkásságát, ezt követően jött a megyeszékhelyre. A Kodály Zoltán Általános Iskolában több, mint 13 éve tanít, jelenleg a harmadik osztályt vette szárnyai alá. Foglalkozásáról állítja: nem pedagógusnak készült, véletlen során került a szerepbe. Eleinte ugyanis jogi pályára készült, de úgy alakult, hogy tanár lett belőle. Munkasikereivel és hitvallásával kapcsolatban elmondta: nincsenek titkai, szerinte a gyerekeket elég egyszerűen egyenrangú félként kezelni.

Partnerekként kezelem a diákokat, nem hiszek az alá-fölé rendeltségben. Ettől függetlenül rend van az óráimon. A másik: nem szeretem a mellébeszélést sem, igyekszem a tanulókra őszintén odafigyelni. A gyerekek emellett nagyon sok mindenen átlátnak. Ha őszintén tudunk beszélni velük, akkor a bizalmunkra egyre motiváltabbak lesznek. Ez a kettő, ami a legfontosabb ebben a munkakörben, ami bizony reggeltől estig tart. Sikerorientált is vagyok, de mindezt igyekszem olyan mederbe terelni, hogy a diákokra ne helyezzek elbírhatatlan súlyokat. Az a művészet a pedagógiában, hogy úgy érjünk el együtt eredményeket a felvételin, a versenyeken, vagy a mindennapokban, hogy közben ne legyen a diáknak túl nagy teher, amit esetleg ne tudna megugrani. Hiszek a csapatban is, akkor lehet mindent is elérni a diákokkal, ha jó közösséget alkotunk. A kötelezőn felül ezért szervezek együttléteket, kirándulásokat nekik, hogy a hétköznapokban az iskolában is szeressenek együtt dolgozni. Azt hiszem ezekhez érzékem van, nem tanítják az iskolában

– árulta el Veréb Márta.

A szülőkkel

Forrás: Raffael Veronika / 24 Óra

Ősztől Márta nénire új kihívások várnak: a Bárdos teljes állású tanára lesz, ahol egy nyolcosztályos évfolyam osztályfőnöke lesz. Elmondta: egészen addig tanár szeretne lenni, amíg érzi magában a tüzet és a lelkesedést.

Nemrégiben lehetősége volt átgondolni a jövőt, és arra jött rá, hogy addig szeretne tanítani és nevelni, amíg megvan benne a lelkesedés. Most megvan. De abban a pillanatban, amikor ezt fásultan fogja tenni, abbahagyja.

Itt nem a mindennapok problémáiról van szó, azok mindig lesznek. De azt szeretném, hogy lelkes, motivált pedagógusként tereljem a gyerekeket útjaikon. Nagyon hiszek az ifjúságban

– tette hozzá.

Évekkel ezelőtt hőssé is avatták – Öt évvel ez előtt is nagy szervezkedés volt amögött, amikor 2017-ben Márta néni a Mindennapok Hőse címet vehette át. A gálán adták át a MINDENNAPI HŐS kitüntetést annak az öt embernek, akikről Tatabánya lakói három héten át szavazhattak a város közintézményeiben, nagy forgalmú hivatalaiban felállított szavazópontokon és az interneten. A Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület felhívására az oktatás-nevelés kategóriában érkezett a legtöbb voks: itt 101 jelöltre összesen 3214-en voksoltak, a legtöbben Veréb Márta nevét írták a szavazócédulára. A címet azok érdemlik ki minden évben, akik odaadó munkájukkal példaértékűen segítik a város polgárait, ahogy a kezdeményezés mottója fogalmazza: „Köztünk élnek. Értünk dolgoznak! Minket szolgálnak!”