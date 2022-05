Lőttek a hétvégi strandidőnek a megyében, hidegfront vonul át ugyanis az országon, így megyénkben is lehűl a levegő, csapadék és erős szél várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki szombat éjfélig, mivel a betörő front nyomán megnövekszik a zivatarhajlam az Észak-Dunántúlon. A zivatarok fokozatosan terjeszkednek majd kelet, délkelet felé.

A front mozgása jelentős bizonytalansággal terheli az időjárási helyzetet. A hevesebb zivatarokhoz viharos széllökés, intenzív csapadékhullás, de még akár jégeső is társulhat. Szombaton napközben a hidegfront hatására az északnyugatira forduló szelet helyenként a zivataroktól függetlenül is viharos, 70 kilométer/óra körüli széllökések kísérhetik.

Szombaton napközben átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de többórás napsütés is várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elszórtan zápor, zivatar előfordulhat, délután egy-egy heves zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak, emellett zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. Késő estére 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vasárnap derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, majd hajnalban északnyugatról hidegfront szakadozott felhőzete érkezik. A reggeli órákban az északi megyékben már helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. A sok napsütés mellett gomoly-, illetve fátyolfelhők képződnek, de általában száraz idő várható. Többfelé megerősödik viszont az északnyugati, északi szél. A hajnali 7, 15 fokról 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.