Esztergomi oktatási intézményekhez küldtek ki a Honvédelmi Minisztériumtól felhívást, melyben a Magyar Honvédséghez kötődő katonai oktatási intézmények hallgatói pályázatairól írnak. A levélben rámutatnak, hogy ezzel az a cél, hogy a katonaság állományának utánpótlását ez úton is lehetővé tegyék. A „Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra” című levélben leírták, hogy az ösztöndíjra a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében részesülők adhatnak be pályázatot, ugyanakkor pályázhatnak azok is, akik vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést szereztek.

A kiírás vonatkozik az iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személyekre is. Az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola például a honvédségi ösztöndíjpályázatot a gazdálkodás és menedzsment ágazaton, azaz a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakon tanulóknak ajánlja. A Honvédelmi Minisztérium 2022. július 1-jei leadási határidejű pályázatáról részleteket a mezge.hu/meszaros-lazar-tanulmanyi-osztondij címen lehet olvasni.