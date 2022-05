Még 2021 januárjában történt, hogy az önkormányzat írásbeli indoklás nélkül bocsátotta el huszonnégy munkavállalóját. Közülük tízen munkajogi pert indítottak a véleményük szerint jogtalan eljárás miatt. A munkavállalóknak a Győri Ítélőtábla után most a Kúria is igazat adott, pontosabban egyelőre négy esetben született meg a jogerős ítélet, a többiek esetében még nem zajlott le a tárgyalás.

Schmidt Csaba, Tatabánya korábbi polgármestere, az ellenzékben (és többségben) lévő Fidesz-frakció vezetője a közösségi oldalán közölte: „a Kúria döntése helybenhagyta a januári ítéletet, így 15 napon belül, félévi kamatokkal növelten kell kifizetni a mintegy 60 millió forintból a négy nyertesre jutó összeget. A képviselő hozzátette: arra kéri Szücsné Posztovics Ilona polgármestert, hogy a jogerős döntés értelmében fizesse meg a bíróság által megítélt kártérítés összegét az érintetteknek, a még nem lezárt ügyekben pedig vonja vissza a fellebbezését.

Schmidt Csaba szerint ezzel a kamatköltséget és az ügyvédi költséget is megtakaríthatja a város, hiszen a Kúria napokban hozott döntése után nem kétséges, hogy a város a többi pert is elveszíti majd a következő hónapokban. A volt polgármester szerint a pénz átutalása mellett bocsánatot is kellene kérnie a polgármesternek az elbocsátott emberektől, akikre tudomása szerint hihetetlen nyomást helyeztek a perük elindítása után és volt, akivel szemben utólagos fegyelmi eljárást is indítottak.

Az ítélet szerint a jogtalanul kirúgott dolgozóknak három és tízmillió forintnak megfelelő összegű kártérítést ítélt meg még ez év elején a Győri Ítélőtábla, mindösszesen több mint ötvenmillió forint értékben. A Kúrián folytatódó eljárás miatt azonban az önkormányzat által fizetendő összeg azóta a kamatokkal közelíti már a hatvanmillió forintot.

A hivatalból elbocsátott dolgozókkal kapcsolatos pereskedés több alkalommal szóba került a tatabányai közgyűléseken is.

Szücsné Posztovics Ilona korábban azzal hárította el a személyének intézett kérdéseket, hogy a hivatali dolgozók munkáltatói jogait nem ő, hanem a jegyző szolgáltatja. Más kérdés persze, hogy a jegyző munkáltatói jogait pedig a polgármester gyakorolja egy személyben, nem véletlen, hogy a városvezetők mindenütt bizalmi embert választanak maguk mellé ebbe a pozícióba, akikről nehezen képzelhető el, hogy munkáltatójával ne egyeztessen ilyen, vagy ehhez hasonló horderejű döntéseket megelőzően.

A Tatabányán történtek külön pikantériája, hogy a nem hivatalos indoklást a jegyző helyett Szücsné Posztovics Ilona közölte annak idején, aki költségmegtakarítással magyarázta a történteket.

Természetesen szerettük volna megtudni és az olvasók elé tárni az önkormányzat, illetve a hivatal állásfoglalását is, azonban az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre egyelőre válasz nem érkezett.

A végleges széthullás kezdete A hivatali dolgozók elbocsátásával szinte egy időben, tavaly év elején Szücsné Posztovics Ilona leváltotta Fekete Miklóst, a szocialisták közül azóta kizárt alpolgármestert is, s ezzel megkezdődött a polgármestert támogató Összefogás Tatabányáért frakció végleges széthullása. Alig fél évvel később hivatalosan is megszűnt a frakció, a polgármestert támogató képviselők száma pedig tovább csökkent. Korábbi támogatói közül Nagy Béla egy múlt heti közösségimédia-bejegyzésében egy megígért, de végül a költségvetésből kivett, meg nem valósuló parkolóépítés kapcsán már egyenesen arról beszélt, hogy „ne felejtse el, hamar itt lesz 2024, amikor ön felett törnek pálcát azok, akik anno bizalmukról biztosították!”