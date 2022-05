A Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában rendezték idén a II. Miklósi Muzsikusfesztivált. A versenyen Győr-Moson-Sopron megyei Alapfokú Művészeti Intézmények tanulói, így Lébény, Tét, Mosonszentmiklós, Sopronkövesd, Rábacsécsény diákjai szerepeltek, amelyre a Bakonyaljai intézmény zeneszakkörösei is meghívást kaptak.

Megyei első hely matematikából - A Kalmár László Matematikaverseny egy több, mint fél évszázados múlttal rendelkező magyar nyelvű matematikaverseny határon innen és határon túl élő általános iskolásoknak. A matematikát kedvelő 6. osztályos Szécsényi Tímea a legjobbnak járó első helyezést érte el a Tatán rendezett megyei döntőn, amely teljesítményével az országos döntőbe jutott, ahol egy erősebb mezőnyben képviselheti iskoláját. A beszámolóban olvasható: a tehetség ezzel ez eredménnyel megvédte tavalyi első helyét. A diákot Pekár Zsolt, matematika tanár készítette fel.

A II. Miklósi Muzsikusfesztiválon nívódíjas lett az iskola két tanulója (Forrás: Ászári Jászai Mari Általános Iskola)

A tanulók fa- és rézfúvós, zongora, ütős hangszerek, népzene- és kamarazene kategóriában mérték össze tudásukat. Az ászári iskolát Szécsényi Tímea 6. osztályos tanuló, valamint Csonka Balázs és Bergendi Emma 7. osztályos tanuló képviselte. A szakmai zsűri 54 produkciót értékelt, kiemelt – az az arany minősítést is meghaladó Nívó díjjal jutalmazta Szécsényi Tímea és Csonka Balázs szóló zongorajátékát, a kamarazenei kategóriában négykezes előadásukkal pedig arany minősítést értek el. Színfoltot jelentett a versenyben Bergendi Emma gitárjátéka is, amely szintén arany minősítést kapott. A fiatal zenészeket Mészárosné Fehér Gabriella ének-zene szakos pedagógus készítette fel.

Szécsényi Tímea az első helyezést érte el a megyei matekversenyen (Forrás: Ászári Jászai Mari Általános Iskola)

Az iskola képviseltette magát a Kisbéren szervezett Bozsik Tornán is, ahol az alsó tagozatosokat és az óvodásokat is versenyre hívták. A napsütéses időben eredményes napot zártak: az ászári intézmény négy csapattal jelent meg a versenyen, illetve egy ovis csapat is nagyszerűen helytállt a tornán.

Fizikából a hetedikesek teljesítettek jól - Az Ifjú Fizikusok versenye a hagyományokhoz hűen három iskolai fordulóval indult. Ősz óta oldottak a gyerekek rengeteg számolásos feladatot, végeztek kísérleteket, magyarázatot kerestek különböző jelenségekre, valamint megismertek fizikatörténeti érdekességeket. Az iskolai fordulókon csak húszan juthattak be korcsoportjukban a döntőre. A tatai Eötvös József Gimnáziumban megrendezett megyei döntőnaz ászári Havasi Péter harmadik, Csonka Balázs pedig a negyedik helyen végzett. A diákokat Garas Mariann készítette fel.