Vasárnap délelőtt rajtoltak a 7, a 14 és a 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozók. Érdekesség, hogy a SUHANJ! Alapítvány közreműködésével látássérültek is futottak, látó segítőkkel. A SUHANJ! sportprogramokat szervez látás- és mozgássérültek, valamint értelmi fogyatékkal élők számára. Önkéntesei közösen indulnak futó-, úszó és triatlon versenyeken fogyatékkal élő résztvevőkkel, több sportágban tart heti rendszerességű edzéseket, valamint figyelemfelhívó akciókat és szemléletformáló programokat szervez.

A célba érkezőket taps fogadta, főként a családtagok részéről. Igazi családi rendezvény volt a vasárnapi, a gyerekeket ugrálóvár, különféle kihívások, sok ajándék, és finomság várta. Közben ők izgatottan várták, hogy délután 1 órakor 1 kilométert futhassanak. A gondosan megszervezett bemelegítés után - amelynek során volt huhogás és még sikoltozás is - tízen túliak társasága és sok alsós, óvodás, valamint csecsemő is teljesítette a 30 perces szintidő alatt a távot. Az utóbbiakat babakocsiban tolták az anyukák, de voltak olyanok is, akiket a nyakában vitt az apukája. A célba érkezéskor mindenkit vastaps fogadott, majd folytatódhatott a játék.