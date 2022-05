A hungarikum elnevezés mindenki által ismert fogalom, egyet-kettőt rögtön fel is tudunk sorolni: kalocsai fűszerpaprika, akácméz, törkölypálinka vagy a Béres csepp. A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. A nemzeti értékpiramis rendszere egy alulról építkező rendszer, melynek talapzatán a települési, tájegységi és a külhoni értéktár javaslatok alapján elfogadott nemzeti értékei állnak. Komárom-Esztergom megyéből a Hungarikum Bizottság 213 nemzeti érték javaslatát fogadta be.

Miközben köztük járunk, tán nincs is tudomásunk arról, hogy kiemelt nemzeti értékkel van dolgunk. A Jászai Mari Színház, Népház, a Hungarikum Bizottság és az Agrár­minisztérium támogatásával „Nekem is érték!” címmel digitális kiállítást rendezett a megyei és települési értékek népszerűsítéséért.

A színház Kiállítóterében öt olyan értéket választottak ki és mutattak be slideshow formájában, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a teátrumhoz: a Jászai Mari Színház, Népház, Jászai Mari szülőháza, a városhoz kapcsolódó Szelim barlang és a Turul emlékmű, a szemben álló Tulipános Ház. A színház honlapján megjelenő fotópályázatra várják a megyében található bármely nemzeti értékről a fotókat. A legjobb három alkotás tulajdonosának kétszemélyes bérlet a jutalma a következő évadra.