A település képviselője díszes bronzveretes tálat adott át Hadrianusnak ajándékba. Ezek a tálak ünnepi alkalmakra készültek, változatos ábrázolással. Gyakran a császárok portréja díszítette, vagy katonai győzelmüket megörökítő jelenet szerepelt rajta, esetleg vallási, mitológiai történet, vagy utalás esküjükre, a császár politikai ígéreteire. Az ajándékozást követően Hadrianus felvonult az emelvényre, hogy köszöntse a település polgárait. Ezt követően bemutatták a császár üdvére szolgáló illat- és italáldozatot, ezek ősibbek, mint a véráldozat. A leírások szerint Hadrianus rendkívül népszerű volt a legionáriusok között.

Római kori ételeket is meg lehetett kóstolni

A tábor előtti területen a barbárok lakhelyeit is meg lehet figyelni, valamint lovagolásra és íjászkodásra is volt lehetőség. Nem hiányozhatott az állatsimogató sem, ahol malackákat, csirkéket, kacsákat, nyulakat, kecskéket, bárányt is lehetett simogatni. Az udvaron több árus is kínálta portékáit, de a római kori ételeket is meg lehetett kóstolni a nap folyamán. A helyi iskola diákjai Gábor Klára vezetésével bábelőadást mutattak be.

További részleteket a 24 Óra május 2-i számában olvashatnak!