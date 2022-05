Közösségi oldalán számolt be a város arról, hogy Tata famatuzsáleme, az Öreg-tó partján álló nagy platán növényvédelmi kezelésként kapott fontos injekciókat. Mint írják, a beavatkozást a a kecskeméti Növényvédő és Kártevőirtó Kft. végezte az önkormányzat megbízásából.

Ahogy fogalmaznak, 1930-ban hazánkban már alkalmazták ezt a módszert. Most ismét egyre népszerűbb, mivel használatával óvják a környezetet és egyben hatékony is. A platánt a víz közelsége és a környezetében található élőlények miatt nem lehet permetezéssel védeni, ezért juttatják be a fa szöveteibe injektálással a növényvédő szereket, melyek feljutnak a levelekhez, a kártevők pedig onnan magukba szívják.

Cigány Zoltán, a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. ügyvezetője és növényorvosa elmondta, hogy először 3 milliméteres lyukakat fúrtak 4-5 centiméter mélyen a fa törzsébe, majd ezeken keresztül pisztoly segítségével túlnyomással juttatják be a fába a növényvédő szert. Ezt a beavatkozást a tapasztalatok szerint 2-3 évente kell elvégezni.

Hozzáteszik, hogy a munka végén a fán keletkezett sebeket fa sebkezelővel zárták le. Csicsai Frigyes városi főkertész elmondta, hogy az idős fák ápolása, fenntartása komoly feladatot ad, hiszen egészen másként kell bánni ezekkel a növényekkel, mint fiatalabb társaikkal. Az idős fák már nehezebben regenerálódnak, a hasadások keletkezése illetve a száraz ágak eltávolítása után a sebfelületeik lassabban gyógyulnak és korhadások is tapasztalhatóak, ezért az odú és üregkezelésük nagyon fontos.