Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország területére, így megyénkre is május 4., szerda éjfélig. A késő délelőtti óráktól ismét több helyen alakulhatnak ki zivatarok ezen a napon. Az erősebb cellákat lokálisan intenzív csapadék, illetve apró szemű jég is kísérheti, környezetükben átmenetileg viharos lökések is lehetségesek. A hőmérséklet azonban enyhe lesz: 20 és 26 fok között alakul. Az esti órákban várhatóan lecseng a zivatartevékenység – tájékoztat a meteorológiai szolgálat.