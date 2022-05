A Föld napján, április 22-én átadták Komáromban a Monostori erődöt megkerülő Gyurkó János tanösvényt, mely az itteni állat és növényvilágot mutatja be. Névadója: Gyurkó János, egykori környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, akit 1993 februárjában Antall József miniszterelnök nevezett ki. Minisztersége idején rendeletben határozott a madarak és fák napja állandó időpontjáról, amelyet azóta minden évben május 10-én tartanak hazánkban. Egyik fő feladata volt a Bős-Nagymarosi vízi erőmű káros környezeti hatásainak megakadályozása.

Az egykori szovjet őrtornyot felújították, így ma már a tanösvény kilátója lett, ahonnan csodálatos látvány tárul elénk.

Forrás: Facebook/Komárom

A tanösvénynek négy fő állomása van, ahol nagy információs táblákon nyújt tájékoztatást, illetve 12 kisebb tábla a növény, 12 pedig az állatvilágot mutatja be, mely az erőd mellől, a rézsűtől indul és egészen a Dunai bástyáig tart. Különlegessége a felújított egykori szovjet őrtorony, melyről páratlan látvány tárul elénk akár az erődre és Észak-Komáromra is. A közeljövőben a környezetvédelemre felhívva a figyelmet, pet palack prést és szelektív hulladékgyűjtőt is kihelyeznek a tanösvény mentén. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg.