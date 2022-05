Manapság előfordul egyes balatoni cukrászdákban, hogy 900 forintot kérnek egy gombóc fagylaltért. Egyre inkább életszerű a tatabányai fagylaltozóban is, hogy elkérnek akár 450 forintot is 3,5–4 dekagramm édességért. A fagylaltosok bizonyára örülnek, hogy az elmúlt hét borongós időjárását felváltotta a napsütés, egyre több tölcsért szorongató vendéggel telnek meg a fagylaltozók. Elkezdődött a szezon, ami megmutatkozik keresletben és kínálatban egyaránt.

– Három órán át főzzük a fagylaltokat – meséli Ibrahim, aki azt állítja, kiemelkedő százalékban gyümölcs van a nála kapható fagylaltban. A 40 literből 35 litert tudunk előállítani, mivel ennyi idő kell hozzá, hogy veszítsen víztartalmából – árulta el a török fagyizó vezetője és hozzátette, ha nem kap édes gyümölcsöt, pürével dúsítja az adagokat.

A hagyományos ízek sosem mennek ki a divatból. Cukrászberkekben az a hír járja, hogy nélkülük nem is nyithat fagyizó. Ennek ellenére azt tapasztaltuk, leáldozóban van a retró ízek csillaga. A vásárlók Ibrahimnál is egyre inkább keresik az új ízeket. Többségük úgy van vele, ha már ilyen mélyen zsebbe kell nyúlni a gombócokért, érdemes szemezgetni a fagylaltostégelyek különleges kínálata között. Az eladó szavainak hitelt ad több éves kereskedelmi tapasztalata. Szerinte a tatabányai slágertermék az idén a pisztácia, az almáspite, a levendula, a sóskaramell, a Toffifee és még a Kinder is népszerű helyen szerepel.

Megkérdeztük

Tóth Gyöngyi: Évről évre nagyobb a választék a mentes fagylaltokból. Általában cukormenteset kérek és olyan helyet választok, ahol tudom, hogy nagy a fagylalt gyümölcstartalma. A citrom és a mangó ízű fagylalt a kedvencem. Törzs­helyemen például püréből készítik az édességet. Itt az eladó mindig megkérdezi, van-e ételallergiám. Mert akkor nem adnak díszítőostyát.



Nagy Gyula: Itt a fagylaltszezon, ilyenkor sokkal jobban esik az édesség. Nem gondolom, hogy lenne lélektani határ az élelmiszereknél – beleértve a fagylatot. Szerintem nem a fagylalt a drága, a béreink kevesek hozzá. A vállalkozók terhei is növekednek: a munkabér, a helyiségbérlés, az energia és a szállítás is költséges. Ezt kell megfizetnünk, nekünk, fagylaltfogyasztóknak.

Kis Jánosné: Nálam nem évszakhoz kötött a fagylaltozás. Szívesen eszem télen is és nyáron is. Van kedvenc fagyizóm, ahova gyakran betérek. Igaz, hogy az idén drágább lett egy gombóc, de jól tudom, hogy a minőséget meg kell fizetni. Igazi ínyenc lévén akár 4–500 forintot is fizetek a fagylaltért. Csak az tényleg finom legyen. Az új ízeket is szívesen kipróbálom.