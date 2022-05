A Spartan-versenyző elmondta, hogy a ritka alkalmak egyike volt, hogy részt vesz egy aszfaltos versenyen.

– Ez a verseny méltán viseli a hegyen-völgyön nevet, mert vagy felfelé kellett futni, vagy lejtőnek lefelé. Sík szakasz szinte egyáltalán nem volt a 4 kilométer hosszú pályában, amin három kört is mentem, mert a hosszabb távon indultam. Nem csak sík rész nem volt, de árnyék sem, így végig tűző napon kellett futni, ami annyira nem volt kellemes – emlékezett vissza. – Az elején rögtön elfutottunk páran, de én nem szaladtam előre, mert tudtam, hogy lesz, aki csak egy kört jön, mert a rövid távon indul. Az első felfelé ívelő szakaszon megelőztek ketten, viszont a lefelé tartó részen én voltam a gyorsabb, így ott vissza is hoztam a lemaradást, és végig az élbolyban maradtam. Az első kör végén a harmadik helyen futottam. A második helyen futó a 4 kilométeres távon indult, így ő ki is szállt, mi pedig mentünk tovább a maradék két körre. A következő két körben végig tudtam tartani a tempómat, és nem lassultam, így a helyezésemet is megőriztem – idézte fel.

A versenyző végül a 12,18 kilométert és a 210 méteres szint­emelkedést 48 perc és 42 másodperc alatt teljesítette, amivel a korosztályában az első helyet, abszolútban pedig az ezüstérmet szerezte meg. Zsédely Roland egy aranyserleggel és egy éremmel tért haza Tardosról.