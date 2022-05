Az ünnepségen a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárjának képviseletében, a dandár kiképzési főnökségének állományából Róth Balázs őrnagy és Burda Alexandra törzsőrmester vett részt. A diákokat Kiss Ilona igazgatónő köszöntötte, majd Róth Balázs is méltatta a ballagó fiatalokat. Az őrnagy ünnepi beszédében elismerését fejezte ki a végzős diákoknak az elmúlt években végzett munkájukért, kitartásukért és a versenyeken elért kiváló eredményeikért. Mindemellett méltatta a tanintézmény és a dandár közötti szoros szakmai kapcsolatot is. Kifejtette, ezt a jó együttműködést a jövőben is kiemelten fogják kezelni az érintettek annak érdekében, hogy ezzel is támogassák a honvédelmi és hazafias nevelés célkitűzéseit. A huszonegy végzős kempelenes diák a héten már megkezdte érettségi vizsgáit.