A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség és a Hársfa Egyesület közös szervezésében rendeztek családi sportnapot és kosárlabda gálát Down szindrómás fiataloknak Tatán, az Építők parkjában május 28-án. Az esemény egyik célja a nyitás, a bemutatkozás volt, annak megmutatása, hogy az érintett fiatalok számára is igazi örömforrás a sport, ami sikereket is ad. A Hársfa Egyesület már 30 éve versenyeztet speciális és sérült fiatalokat. Idén csatlakoztak a Nemzetközi Down Szövetséghez, így lehetőségük van nemzetközi eseményeken való részvételre is. A tatai családi sportnap megnyitóján a Talentum Iskola kosárlabda akrobata csapata és ugrókötelesei tartottak bemutatót, olvashatjuk Tata város Facebook oldalán.