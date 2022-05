Nemsokára elkészül a Bánhidát, Újvárossal összekötő új útszakasz, mely többek közt lehetőséget biztosít majd hogy az ipari park könnyebben elérhető legyen mind az újvárosiak, mind pedig az óvárosiak számára. Az új útnak köszönhetően a forgalom is sokkal optimálisabban oszlik meg a jövőben. Bencsik János tájékoztatása szerint, melyet egy videóban Facebook-oldalán is megosztott, a napokban megkezdődhet az első aszfaltréteg felhordása, majd az ősz folyamán felkerül az úgynevezett kopóréteg is, ezt követően pedig befejeződhet a járda és a kerékpárút építése is.

Amennyiben az aluljáróval is időben végeznek, akkor legkésőbb a jövő év tavaszán az útszakasz teljes egészében be tud integrálódni a város közlekedési hálózatába.

− jelentette ki az országgyűlési képviselő, aki hozzátette: emellett számos egyéb fejlesztésre is szükség van a városban.

A tervek szerint átalakítások várhatók az Ifjúság út, Köztársaság úti csomópontjánál, illetve szorgalmazzák a Turul utca teljes rekonstrukcióját, valamint a Dózsa György út kereszteződéséhez forgalomirányító lámpákat is szeretnének kihelyezni a biztonságosabb közlekedés érdekében, ugyanis a szomszédos területen már javában zajlik egy nagy beruházás: épül a Szent Borbála Kórház új szárnya.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló projektnek köszönhetően az elkövetkezendő években térségi szinten helyeződik át a tatabányai kórház telephelyére a kórházi ellátás. Bencsik János rámutatott, hogy az új kórházi szárny könnyű megközelítését meg kell oldani, lévén, hogy a sürgősségi osztály is ebben a szárnyban működik majd, másfelől pedig a látogatók kényelmes parkolását is szeretnék mihamarabb kialakítani. Mivel a város teljes területén javítani kellene a parkolási feltételeken, az önkormányzat számára javasolták, hogy a közeljövőben induló területi operatív program keretébe a város parkolási stratégiájára és új parkolók kiépítésére is kerüljön elkülönítésre egy költségvetési tervezet.

Annak érdekében, hogy a bánhidai átkelő forgalmat csökkenteni lehessen, további beavatkozásokra van szükség. Akkor tudjuk vonzóvá tenni ennek az összekötő útnak a használatát, ha a Bánhidai Katolikus Templomnál is megépül egy körforgalom, illetve korábbi ígéret volt az önkormányzat részéről, akkor, amikor a kormány 2014-ben átvállalta a város adósságszolgálatát, hogy az így megtakarított pénzügyi forrásokból az önkormányzat meg fogja építeni a Vágóhíd út kereszteződésében a körforgalmat. Reményeink szerint az elkövetkezendő években erre is sor fog kerülni

− fejtette ki Bencsik János, aki azt is elmondta, hogy ezekből a beavatkozásokból lehet látni, hogy jelentős mértékű forgalomátcsoportosításra kerül sor az elkövetkezendő években amely lehetőséget biztosít arra, hogy a túlterhelt közlekedési helyeket Tatabányán részlegesen tehermentesíteni lehessen.