Bábolnán szombat reggel még nem sütött ki a nap, de minél több gyermek érkezett meg a szabadidőparkba, annál szebb lett az időjárás. A kicsik beszélgethettek a tűzoltókkal, beülhettek a tűzoltóautóba, sőt még a felszerelésüket is felpróbálták. Akadt, aki hosszú percek után sem akart kiszállni a vezetőülésről, annyira jól érezte magát a tűzpiros járgányban. Tivadar, a kisvonat is több körre indult a városban, felnőttek és gyerekek is szívesen pattantak fel a vonatra. A Virgonckodó Játszóparkban készségfejlesztő, logikai, ismeretterjesztő játékok voltak, valamint óriás buborékokat is lehetett fújni. A Csónakház teraszán csillámtetoválás, arcfestés készült, de az íjászatot is ki lehetett próbálni. A Szivárvány Kölyökkuckóban lufihajtogatás volt, de lehetett homokképeket készíteni, és légvárakon ugrálni. Az apróságok ingyenes popcornt, vattacukrot kóstolhattak, de sokaknak fagyizni is kedvük támadt.

Forrás: Körtvélyfáy Dina / 24 Óra